به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ صالح الطالب امام جماعت پیشین مسجدالحرام در مکه، پس از سپری کردن بیش از هفت سال زندان سرانجام آزاد، شد، اما همچنان تحت حصر خانگی قرار دارد و باید پابند الکترونیکی بپوشد.
علت بازداشت صالحالطالب به سال ۲۰۱۸ برمیگردد که در یکی از خطبههایش گفته بود از نظر دینی مذموم است زنان و مردان در کنسرتها و سایر گردهماییها با هم باشند و از رویداد لذت ببرند.
این خطبه امام جمعه پیشین مسجد الحرام، نارضایتی مقامات سعودی و فشار نهادهای دولتی مرتبط با سازمان کل تفریحات عربستان سعودی را بههمراه داشت و نهایتاً منجر به بازداشت او شد.
