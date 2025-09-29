  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

امام جماعت سابق مسجدالحرام پس از ۷ سال از زندان‌های عربستان آزاد شد

۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۵
کد خبر: 1732788
امام جماعت سابق مسجدالحرام پس از ۷ سال از زندان‌های عربستان آزاد شد

شیخ صالح الطالب در سال ۲۰۱۸ در یکی از خطبه‌هایش با کنسرت‌ها و رویدادهای مختلط جنسیتی مخالفت کرده بود که نارضایتی مقامات سعودی و فشار نهادهای دولتی مرتبط با سازمان کل تفریحات عربستان سعودی را به‌همراه داشت و نهایتاً منجر به بازداشت او شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ صالح الطالب امام جماعت پیشین مسجدالحرام در مکه، پس از سپری کردن بیش از هفت سال زندان سرانجام آزاد، شد، اما همچنان تحت حصر خانگی قرار دارد و باید پابند الکترونیکی بپوشد.

علت بازداشت صالح‌الطالب به سال ۲۰۱۸ برمی‌گردد که در یکی از خطبه‌هایش گفته بود از نظر دینی مذموم است زنان و مردان در کنسرت‌ها و سایر گردهمایی‌ها با هم باشند و از رویداد لذت ببرند. 

این خطبه امام جمعه پیشین مسجد الحرام، نارضایتی مقامات سعودی و فشار نهادهای دولتی مرتبط با سازمان کل تفریحات عربستان سعودی را به‌همراه داشت و نهایتاً منجر به بازداشت او شد.

..............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha