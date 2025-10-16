توافق غزه شکست اسرائیل و آمریکا بود/ دشمن صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه شکست سختی از ایران خورد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انقلاب یمن و رهبر جنبش انصارالله، در سخنرانی هفتگی خود، به موضوعات مختلف جهان اسلام به خصوص آخرین تحولات غزه و یمن پرداخت.

گرامیداشت شهادت یحیی السنوار و درس‌های پایداری

او در سالروز شهادت یحیی السنوار، یاد و خاطره او را گرامی داشت و گفت: در این مناسبت، درس‌های بزرگی را به یاد می‌آوریم که او برای نسل‌های آینده به‌جا گذاشت.

وی افزود: شهید سنوار نماد پایداری ملت فلسطین و فداکاری در راه خدا بود و آنچه در میدان جهاد از خود نشان داد، با ارزش‌های والا و آگاهی ژرف همراه بود و مکتبی الهام‌بخش برای نسل‌ها پدید آورد.

فداکاری جبهه مقاومت و شهید سیدحسن نصرالله

رهبر انقلاب یمن همچنین گفت: فداکاری بزرگ همه فرماندهان مجاهد، مسئولان صادق و جبهه‌های پشتیبانی، جلوه‌ای از اخلاص و ازخودگذشتگی در راه خداست.

حوثی خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت حزب‌الله در صف نخست فداکاران قرار دارد و در رأس آنان شهید بزرگ، سید حسن نصرالله است که جان خود را در راه خدا و آرمان فلسطین تقدیم کرد.

نقش پایدار ایران و شهید قاسم سلیمانی

سید عبدالملک الحوثی با اشاره به نقش ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران با پایداری و استواری، فداکاری‌های بزرگی در حمایت از آرمان فلسطین انجام داده و هیچ فشار و تهدیدی نتوانسته این موضع را تغییر دهد.

وی افزود: ایران فرماندهان مجاهد بزرگی را تقدیم کرده است که در رأس آنان، سردار بزرگ شهید قاسم سلیمانی قرار دارد.

مجاهدت‌های ملت یمن در معرکه جهاد مقدس

رهبر جنبش انصارالله درباره مجاهدت‌های مردم یمن نیز اظهار داشت: ملت عزیز ما از آغاز حرکت خود در مسیر «معرکه فتح موعود و جهاد مقدس»، با ایستادگی و ایمان، شهدای بسیاری را تقدیم کرده و در این مسیر همچنان ثابت‌قدم است.

شهادت شهید محمد عبدالکریم الغماری و فداکاری نیروهای مسلح

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: نیروهای مسلح یمن امروز خبر شهادت برادر و همراه راه‌مان، فرمانده بزرگ و رئیس ستاد ارتش، شهید محمد عبدالکریم الغماری را اعلام کردند؛ کسی که عمر خود را در مسیر پشتیبانی از آرمان فلسطین و در چارچوب معرکه فتح موعود و جهاد مقدس سپری کرد.

حوثی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح یمن، بهترین فرماندهان و نیروهای خود را در راه خدا تقدیم کرده‌اند؛ در مسیری حق و صادقانه که هم دولت و هم ملت در آن حرکت می‌کنند، مسیری آکنده از فداکاری و ثبات بر حق.

سهم شهدای یمن از جمله الغماری در پشتیبانی غزه

رهبر انقلاب یمن اظهار داشت: «شهید الغماری سهم بزرگی در نبرد پشتیبانی از غزه داشت و پس از شهادت او، یارانش در مسئولیت و جهاد راه او را ادامه می‌دهند».

سید عبدالملک الحوثی افزود که در صف شهدای ملت یمن، شماری از مسئولان دولت از جمله نخست‌وزیر و جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح و فرزندان ملت عزیز یمن از اقشار مختلف حضور دارند که با ایثار و فداکاری بزرگ خود، راه مقاومت را زنده نگاه داشتند.

شکست رژیم اسرائیل در توافق تبادل اسرا و ناکامی در غزه

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد شهادت یحیی السنوار، افزود: «در این مناسبت، به شکست دشمن اسرائیلی و حامیانش به‌ویژه آمریکا می‌نگریم؛ آن‌ها ناچار به پذیرش گفت‌وگو در چارچوب توافق تبادل اسرا شدند».

رهبر جنبش انصارالله تأکید کرد که رژیم اسرائیل با وجود برخورداری از حمایت کامل و نامحدود آمریکا و پشتیبانی گسترده غرب و تمام توان صهیونیسم جهانی، در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده است.

حوثی خاطرنشان کرد: «با وجود ادعاهای دشمن درباره طرح اسرائیل بزرگ و تغییر خاورمیانه، این رژیم حتی نتوانست کنترل خود را بر نوار غزه تثبیت کند یا مقاومت را در هم بشکند».

الحوثی خاطرنشان کرد که دشمن صهیونیستی نتوانست اسیران خود را بدون توافق تبادل بازگرداند و این شکست، نشانه ناکامی عظیم او در برابر مقاومت فلسطین است.

جنایات صهیونیستی علیه اسرا و نقض توافقات

وی افزود: «اسرائیل می‌توانست از همان روز نخست عملیات طوفان الاقصی وارد توافق تبادل اسرا شود و منطقه را از فجایع و جنایات خود مصون دارد، اما با طغیان و جنون جنگ‌طلبانه، کل منطقه را تا آستانه جنگی بزرگ و درگیری فراگیر کشاند که پیامدهای جهانی داشت».

سید عبدالملک الحوثی همچنین به تداوم نقض توافق از سوی رژیم اسرائیل اشاره کرد و گفت: «دشمن همچنان با کشتار مردم فلسطین و کاهش کمک‌های انسانی، به تجاوزات خود ادامه می‌دهد».

حوثی تأکید کرد: «کمک‌های انسانی حق مسلم ملت فلسطین است تا نیازهای اساسی خود را برای ادامه زندگی دریافت کند».

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد که رژیم اسرائیل حتی در چارچوب توافق، در تلاش است میزان کمک‌های ورودی به نوار غزه را کاهش دهد و این امر ماهیت تجاوزگر و ضدانسانی این رژیم را آشکار می‌کند.

وی افزود: «رفتار دشمن صهیونیستی با اسیران آزادشده، پرده از جنایات وحشتناک شکنجه و رفتار غیرانسانی او برداشت. این شکنجه‌ها از بزرگ‌ترین جنایات اسرائیل علیه ملت فلسطین است و باید جامعه جهانی در برابر آن موضعی قاطع اتخاذ کند».

وی اعلام کرد: «برخی از پیکرهای شهدا که به تازگی بازگردانده شده‌اند، در حالی یافت شده‌اند که چشمانشان بسته و دستانشان بسته بود».

وی افزود: «در برخی موارد، نشانه‌هایی دیده شده که دشمن اسرائیلی مرتکب جنایتی هولناک و بسیار فجیع شده و پیکر شهدا را با زنجیر تانک‌ها زیر گرفته است».

رهبر انقلاب یمن تأکید کرد که این رفتارها، چهره واقعی رژیم صهیونیستی را در برابر وجدان جهانی برملا می‌کند و سندی دیگر بر سبعیت و بی‌رحمی این رژیم است.

تحرکات خائنان و مقابله نیروهای امنیتی غزه

سید عبدالملک الحوثی همچنین گفت: «دشمن اسرائیلی تلاش کرده است از هرگونه شادی مردم فلسطین به‌خاطر بازگشت اسیران جلوگیری کند و حتی جشن‌های استقبال از آزادگان را سرکوب نماید».

وی در بخش دیگری از سخنانش به تحرکات مشکوک هم‌زمان با توافق تبادل اسرا اشاره کرد و اظهار داشت: «در همان زمان که توافق در نوار غزه اجرا می‌شد، دشمن اسرائیلی کوشید مزدوران و خائنان خود را که به ملت، آرمان و امت‌شان پشت کرده‌اند، به تحرک وادارد».

الحوثی افزود: «این مزدوران در کنار نیروهای دشمن جنگیدند و همراه با او مرتکب جنایات، غارت و چپاول علیه ملت فلسطین شدند».

او توضیح داد که رژیم صهیونیستی تلاش داشت با تحریک این عناصر خائن، کنترل برخی مناطق نوار غزه را به دست گیرد و با عناوینی چون «بازگرداندن مشروعیت» یا «جنگ داخلی» ظاهر شود، اما در این طرح نیز با شکست کامل روبه‌رو شد.

رهبر جنبش انصارالله تأکید کرد: «دشمن می‌خواست دروغ جنگ داخلی میان فلسطینیان را القا کند و مقاومت را در برابر گروهی از مردم خودشان قرار دهد، ولی این نقشه با هوشیاری نیروهای امنیتی و مردم شکست خورد».

وی در ادامه گفت: «نهادهای امنیتی وابسته به وزارت کشور در نوار غزه با اقتدار توانستند با عناصر خائن مقابله کرده و تدابیری اتخاذ کنند تا مانع از سلطه و نفوذ آن‌ها بر مناطق فلسطینی شوند».

تمجید از مقاومت غزه، انتقاد از آمریکا و عملیات طوفان الاقصی

سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انقلاب یمن و جنبش انصارالله، در ادامه سخنان خود درباره تحولات منطقه و نبرد غزه، از عملکرد نیروهای امنیتی و مقاومت فلسطین در مقابله با عناصر خائن و مزدور وابسته به رژیم صهیونیستی تمجید کرد.

رهبر انقلاب یمن تأکید کرد: «وزارت کشور در نوار غزه عملیات مهم و ضروری خود را علیه آن باندهای جنایتکار، خائن و مزدور که در خدمت دشمن اسرائیلی بودند، با موفقیت انجام داد».

وی افزود: «مردم فلسطین، از شیوخ قبایل گرفته تا اقشار مختلف جامعه، موضعی روشن و قاطع در حمایت از مقاومت و در برابر خائنان اتخاذ کردند».

الحوثی با اشاره به اظهارات اخیر فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا گفت: «مواضع اعلام‌شده از سوی فرماندهی مرکزی آمریکا نشان داد که واشنگتن در کنار همان باندهای خائن و مزدور در غزه ایستاده است».

وی افزود: «آمریکایی‌ها در ظاهر از واژه‌هایی چون تأسف و اندوه نسبت به رنج فلسطینیان بی‌گناه استفاده کردند، اما همه می‌دانند که خودِ آمریکا شریک اصلی در تمام جنایات اسرائیل علیه ملت فلسطین است».

رهبر انصارالله با لحنی انتقادی پرسید: «چطور ممکن است آمریکا دلسوز ملت فلسطین باشد، در حالی که با سلاح، طرح‌ریزی و مشارکت مستقیمش در کنار دشمن اسرائیلی، هزاران زن و کودک را به قتل رسانده است؟»

رهبر انقلاب یمن در بخش دیگری از سخنان خود به دو سالگی عملیات طوفان‌الاقصی اشاره کرده و گفت: «یکی از مهم‌ترین نتایج عملیات طوفان الاقصی، درگیری گسترده و بی‌سابقه‌ای بود که در طول دو سال ادامه یافت و جبهه‌های پشتیبانی نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا کردند».

وی تصریح کرد که حزب‌الله لبنان از آغاز این نبرد، با فداکاری بزرگ فرماندهان و رزمندگان خود، در حمایت از ملت فلسطین مشارکت مؤثری داشته است.

او در ادامه گفت: «دشمن صهیونیستی در تلاش بود مقاومت در لبنان را از میان ببرد، اما در این هدف به‌طور کامل شکست خورد».

الحوثی همچنین به اهمیت جبهه عراق اشاره کرد و افزود: «جبهه عراق از جبهه‌هایی بود که نگرانی جدی برای دشمن اسرائیلی ایجاد کرد و تحولی مهم در روند این نبرد به شمار می‌رفت».

نقش ایران، یمن و جبهه‌های مقاومت در شکست صهیونیسم

رهبر جنبش انصارالله در ادامه سخنانش از نقش جمهوری اسلامی ایران تمجید کرد و گفت: «ایران با پایداری بزرگ در برابر همه فشارها و چالش‌ها، در میدان پشتیبانی و یاری محور مقاومت نقش برجسته‌ای ایفا کرد».

وی افزود: «دشمن اسرائیلی در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران با شکست کامل روبه‌رو شد و ضربات سخت و دردناکی دریافت کرد».

الحوثی سپس با تمجید از نقش یمن در محور مقاومت و جبهه پشتیبانی از ملت فلسطین، بر جایگاه برجسته مردم، علما، قبایل و بخش‌های مختلف جامعه یمنی در «نبرد فتح موعود و جهاد مقدس» تأکید کرد.

رهبر انقلاب یمن تصریح کرد: «موضع ملت یمن با شور و انرژی عظیم مردمی، فعالیت‌های گسترده و پایداری مثال‌زدنی همراه بوده است. فعالیت‌های مردمی در یمن در دو سال گذشته بی‌سابقه بوده و هیچ نمونه‌ای در جهان ندارد».

وی خاطرنشان کرد: «تظاهرات میلیونی هفتگی که در بیش از ۱۴۰۰ میدان برگزار شد، بیانگر عمق ایمان و روحیه جهادی ملت یمن است».

رهبر انصارالله یمن در خصوص نقش علمای یمن نیز گفت: «علمای یمن با احساس مسئولیت و گرمای ایمان، در میدان روشنگری و بیدارسازی جامعه نقش‌آفرینی کردند و الگویی درخشان از علمای دین ارائه دادند که در صف مقدم امت در برابر صهیونیسم جهانی و شرک و ظلم ایستادند».

وی افزود: «علما با حضور میدانی در میان مردم و مشارکت در برنامه‌ها و مراسم مختلف، شرف بزرگی برای خود و ملت یمن رقم زدند و با مواضعی صریح، قاطع و مسئولانه، وظیفه اسلامی و دینی خود را ادا کردند».

رهبر انقلاب یمن در ادامه به نقش دانشجویان، استادان و معلمان در این مسیر اشاره کرد و گفت: «در بخش دانشگاهی و آموزشی نیز فعالیت‌های بزرگ و قابل توجهی صورت گرفته است؛ از تظاهرات دانشجویی گرفته تا برنامه‌های آموزشی و فرهنگی که سطح آگاهی جامعه را بالا برده است».

وی همچنین از نقش قبایل یمن تمجید کرد و افزود: «ایستادگی مسلحانه و تجمعات بزرگ قبایل، بیانگر موضع اصیل و وفاداری آنان به مسیر ایمانی و قرآنی است. قبایل یمنی بسیاری از توطئه‌ها را ناکام گذاشتند و با هوشیاری، وحدت و آرامش اجتماعی کشور را حفظ کردند».

الحوثی گفت: «قبایل یمن شهدای فراوانی تقدیم کردند و با جان و مال خود در مسیر جهاد در راه خدا نقش‌آفرینی کردند».

رهبر انصارالله با اشاره به اهمیت نبرد رسانه‌ای اظهار داشت: «جبهه رسانه‌ای از مهم‌ترین میدان‌های نبرد در مسیر فتح موعود و جهاد مقدس است. این جبهه، عرصه‌ای حساس، تأثیرگذار و پرحرارت است که باید با آگاهی و روحیه مسئولیت‌پذیر دنبال شود».

ناکامی ناوهای آمریکایی و عملیات دریایی یمن

کاری از ناوهای هواپیمابر آمریکا برنیامد رهبر انقلاب یمن در بخش دیگری از سخنان خود گفت که عملیات پشتیبانی ارتش یمن با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و حملات دریایی با شدت و گستردگی فراوان ادامه دارد. او افزود که «دستاوردهای بزرگ در عرصه عملیات دریایی روشن و تأثیرگذار بوده و از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است».سید عبدالملک الحوثی تأکید کرد که دشمن آمریکایی، همراه با انگلیس و رژیم صهیونیستی، نزدیک به سه هزار حمله هوایی و دریایی علیه یمن انجام داده‌اند و به طور فزاینده‌ای زیرساخت‌ها و اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده‌اند. وی گفت: «آنان برای نابودی توان موشکی و پهپادی یمن تلاش کردند اما با شکست سنگینی روبه‌رو شدند».او با اشاره به ناکامی آمریکا در مهار مواضع یمن افزود: «ناوهای هواپیمابر که نماد قدرت آمریکا بودند، امروز به باری سنگین برای خود او تبدیل شده‌اند و واشنگتن در نهایت در تحقق اهدافش به‌کلی ناکام ماند؛ نه توانست موضع ملت یمن را تغییر دهد و نه توانست توان دفاعی ما را از بین ببرد».رهبر انصارالله همچنین گفت دشمنان شاهد بودند که چگونه نیروهای یمنی با شرایط جدید سازگار شدند و تهدیدها را به فرصت تبدیل کردند. وی افزود که با وجود تشدید محاصره، مردم یمن از موضع خود در حمایت از غزه عقب‌نشینی نکردند.

کشف شبکه‌های جاسوسی در سازمان‌های بشردوستانه

جاسوسی در نقش سازمان‌های بین‌المللیالحوثی در بخش دیگری از سخنانش از کشف شبکه‌های جاسوسی گسترده وابسته به دشمنان خبر داد و گفت: «خطرناک‌ترین شبکه‌های جاسوسی از میان افرادی بود که در سازمان‌های به‌اصطلاح انسان‌دوستانه مانند برنامه جهانی غذا و یونیسف فعالیت داشتند».

او تصریح کرد که «اطلاعات قطعی درباره نقش جاسوسی و مجرمانه این افراد در اختیار داریم و ثابت شده که این شبکه‌ها در حمله اسرائیل به نشست دولت یمن نقش اساسی داشتند». به گفته او، «در این جنایت، یکی از عوامل اصلی، رئیس امنیت و ایمنی شاخه برنامه جهانی غذا در یمن بوده است».سید عبدالملک الحوثی تأکید کرد: «آمریکا و اسرائیل از این سازمان‌های به ظاهر بشردوستانه به عنوان پوششی برای فعالیت‌های جاسوسی خود بهره می‌گیرند تا این عناصر بتوانند با آزادی و امکانات گسترده در داخل کشور فعالیت کنند».

