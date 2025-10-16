به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین نشست از سلسله نشست‌های بررسی کنفرانس مجمع جهانی فقه اسلامی با محوریت «حمایت از کودکان و مسائل نوظهور در حقوق کودک» روز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، ساعت ۱۳ تا ۱۴ در مؤسسه عالی اجتهاد قم برگزار می‌شود.

در این نشست زهره صفاتی به‌عنوان ارائه‌دهنده و حجت‌الاسلام محمد صاعد رازی معاون پژوهش دفتر نمایندگی مجمع جهانی فقه اسلامی، به‌عنوان دبیر علمی حضور خواهند داشت و به تحلیل دستاوردها و گزارشات کنفرانس ۲۰۲۵ مجمع جهانی فقه اسلامی در حوزه حقوق کودک می‌پردازند.

این نشست در ادامه مجموعه‌ای از تلاش‌های علمی برای بازخوانی و تحلیل منسجم مصوبات و مباحث کنفرانس اخیر مجمع جهانی فقه اسلامی است؛ کنفرانسی که در اردیبهشت ۱۴۰۴ در دوحه برگزار شد و مجموعه‌ای از مسائل روزآمد فقهی و حقوقی را در دستور کار قرار داد.

نشست پیش‌ِرو با تمرکز بر «حقوق کودک» تلاش دارد گزارشی تحلیلی و تخصصی از مباحث مطروحه در کنفرانس دوحه را در قالب گفت‌وگوی علمی ارائه کند و زمینه‌ای برای طرح دیدگاه‌های فقهی نو در این حوزه فراهم سازد.

حجت‌الاسلام محمد صاعد رازی در توضیح محورهای نشست گفت: موضوعات مورد بررسی شامل حمایت مؤثر از کودکان در برابر تهدیدات نوظهور، تبیین جایگاه کودک در فقه معاصر، روزآمدسازی ادبیات فقهی در مواجهه با تحولات اجتماعی و فناورانه، و بررسی تداخل‌ها و تمایزهای حقوقی در حوزه‌هایی چون خشونت علیه کودکان، رفاه و سلامت روان، حریم خصوصی داده‌ها، محیط‌های دیجیتال و آموزش است.

وی افزود: در این چارچوب، تلاش می‌شود تصویری جامع از وضعیت پژوهش‌ها، چالش‌ها و شکاف‌های دانشی موجود در زمینه فقه کودک ترسیم شود و مسیرهایی برای اجتهاد نوین و تدوین قوانین حمایتی مؤثر پیشنهاد گردد.

به گفته وی، گزارش تحلیلی مجتهده صفاتی نیز ضمن مرور دستاوردها و نتایج کلیدی کنفرانس دوحه، نقشه راهی فقهی پژوهشی را برای ادامه پیگیری‌های علمی در حوزه حقوق کودک ارائه خواهد کرد.

حجت‌الاسلام صاعد رازی در ادامه اظهار کرد: این نشست با مشارکت دفتر مجمع جهانی فقه اسلامی به‌عنوان برگزارکننده و با میزبانی مؤسسه عالی اجتهاد برگزار می‌شود و هدف اصلی این سلسله نشست‌ها، ایجاد مسیری مستمر برای انتقال یافته‌های علمی، تقویت گفت‌وگوی تخصصی میان پژوهشگران و پیوند دادن گزارش‌های کنفرانسی با نیازهای آموزشی و پژوهشی حوزه و دانشگاه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بخش پایانی این نشست به پرسش و پاسخ حاضران و جمع‌بندی علمی دبیر نشست اختصاص خواهد داشت.

