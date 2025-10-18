صاحب دلهای بی قرار

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: چند خطی مناجات با حضرت ولیعصر (عج) که هستی را همه مدیون اویند.
ای صاحب تربیت جانها...
ای آنکه نگاهت، خاک را به نور بدل میکند،
و حضورت، بیصدا، دل را از خواب غفلت بیدار میسازد...
من آمدهام، نه برای طلب مقام،
نه برای نجات از سختیها،
بلکه برای تربیت شدن در نگاه تو.
ای امام زمان،
در این جهان پر از صداهای بلند و دلهای خاموش،
تنها تویی که میتوانی مرا از من خیالیم بیرون بکشی،
و به من نشان دهی که چه بودم، چه هستم، و چه میتوانم باشم.
من از تو نمیخواهم که مشکلاتم را حل کنی،
من از تو میخواهم که مرا بسازی.
که مرا تربیت کنی،
که مرا از نو بیافرینی،
در آن نقطهی نوری که فقط تو میشناسی.
ای حجت خدا 🤲🤲
من را ببین، حتی اگر نادیدهام.
من را بخواه، حتی اگر فراموشکارم.
من را تربیت کن، حتی اگر نافرمانم.
چرا که رشد، فقط از دست تو برمیآید.
و تربیت، فقط با نگاه تو آغاز میشود.
ای صاحب دلها،
به من نگاه کن،
نه با چشم، که با آن نوری که جانها را زنده میکند.
و مرا در مسیر خودت بیدار کن...
تا روزی که بیواسطه، در رکابت باشم.
