خانه، قرارگاه فرماندهی زن الگوی سوم

خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) - ابنا: خانه‌داری، یکی از ارزشمندترین و تأثیرگذارترین نقش‌هایی است که زن در جامعه ایفا می‌کند. این نقش تنها به معنای مدیریت امور روزمره خانه نیست، بلکه به حفظ کرامت، ارزش‌ها و هویت خانواده و جامعه نیز مرتبط است. در فرهنگ ایرانی-اسلامی، زن به عنوان ستون اصلی خانواده شناخته می‌شود و خانه‌داری او نه یک وظیفه محدود، بلکه یک مأموریت مقدس و پراهمیت است.

در وهله اول، خانه‌داری به معنای ایجاد محیطی امن، آرام و پر از مهربانی است. زنی که با دقت و عشق به امور خانه می‌پردازد نیازهای مادی خانواده را برآورده می‌کند و پایه‌های معنوی و عاطفی آنها را تقویت می‌کند. خانه‌ای که توسط یک زن با کرامت اداره می‌شود، مکانی است که در آن ارزش‌های اخلاقی، احترام متقابل و مهربانی ریشه دوانده‌اند. این محیط امن، زمینه‌ساز رشد سالم کودکان و استحکام روابط خانوادگی است.

از دیدگاه کرامت انسانی، خانه‌داری زن به معنای ارتقاء جایگاه او در جامعه است. در حالی که برخی ممکن است این نقش را محدودکننده بدانند، واقعیت این است که زن در خانه، مدیر، معلم، مشاور و مراقب است. او با تربیت کودکان، نسل آینده جامعه را شکل می‌دهد و با مدیریت اقتصادی خانه، به ثبات و پایداری خانواده کمک می‌کند. این نقش‌ها کرامت زن را حفظ می‌کنند و او را به عنوان یک عنصر کلیدی در توسعه جامعه معرفی می‌نمایند.

در جامعه اسلامی، خانه‌داری زن با ارزش‌های دینی نیز پیوند خورده است. اسلام به زن جایگاه والایی داده و او را به عنوان قلب تپنده خانواده معرفی کرده است. خانه‌داری در این چارچوب، عبادتی است که زن با انجام آن به خانواده، بلکه به کل جامعه خدمت می‌کند. حفظ حریم خانواده، تربیت کودکان بر اساس آموزه‌های دینی و ایجاد محیطی سالم و پاک، همگی جزئی از مأموریت‌های زن در خانه هستند.

علاوه بر این، خانه‌داری زن به معنای استقلال و خودکفایی خانواده است. خانواده‌هایی که توسط زنان با کرامت اداره می‌شوند، کمتر در معرض مشکلات اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و ناهنجاری‌های اخلاقی قرار می‌گیرند.در عرصه اجتماعی، زن خانه‌دار الگوی اخلاق و فضیلت است. او با رفتار و منش خود، ارزش‌های والای انسانی را به نمایش می‌گذارد و به عنوان الگوی برای دیگران عمل می‌کند. کرامت زن در خانه‌داری زمانی آشکار می‌شود که او با صبر، مهربانی و تدبیر، مشکلات را حل کرده و خانواده را در مسیر درست هدایت می‌نماید.

زنی که با عشق و تعهد به خانه و خانواده می‌پردازد، به سعادت خود، وجامعه کمک می‌کند. در فرهنگ ایرانی-اسلامی، این نقش ارزشمند زن همیشه مورد احترام و تقدیر بوده و خواهد بود.زن مسلمان پایگاه رشد و جهاد خود را در خانه می بیند و برای حفظ این سنگر از هیچ الگوی شرقی و غربی پیروی نمی کند.بنابراین، خانه‌داری زن نه یک وظیفه ساده، بلکه یک مأموریت مقدس و پراهمیت است که کرامت او را در جامعه حفظ کرده و به توسعه و پیشرفت روحی ومعنوی آن کمک می‌نماید.