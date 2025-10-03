به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه بینالمللی کتاب ریاض ۲۰۲۵ روز گذشته (پنجشنبه) با شعار «ریاض میخواند» آغاز به کار کرد؛ رویدادی فرهنگی بزرگ که بیش از ۲۰۰۰ ناشر و آژانس محلی و بینالمللی از ۲۵ کشور جهان را گرد هم آورده و پایتخت عربستان را به مرکزی جهانی برای کتاب و اهل قلم تبدیل کرده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، امسال جمهوری ازبکستان به عنوان میهمان ویژه نمایشگاه کتاب ریاض، حضور دارد و با برپایی غرفههای متنوع، گوشههایی از فرهنگ و تاریخ کهن خود را به بازدیدکنندگان معرفی میکند.
برنامهای غنی با ۲۰۰ رویداد
نمایشگاه کتاب ریاض تا ۱۱ اکتبر در دانشگاه شاهزاده نوره ادامه دارد و شامل برنامه فرهنگی گستردهای با بیش از ۲۰۰ رویداد متنوع است. این رویدادها از نشستهای علمی و جلسات گفتوگو گرفته تا شبهای شعر، کارگاههای تخصصی و اجراهای هنری و تئاتری را دربرمیگیرد. در مجموع، ۱۱۵ چهره فرهنگی و اندیشمند برجسته در این برنامه حضور دارند.
در روز نخست، نشستی با عنوان «دیپلماسی فرهنگی ازبکستان در عرصه جهانی» با سخنرانی مشاور وزیر فرهنگ ازبکستان برگزار شد. همچنین نشستی دیگر با عنوان «نقش نویسنده در توسعه روابط بینالمللی» به بررسی تجربه کشورها در استفاده از فرهنگ بهعنوان ابزاری برای گفتوگو اختصاص یافت.
برنامههای ویژه روزهای آینده
به گفته برگزارکنندگان، روز شنبه آینده، امیر ترکی الفیصل در نشستی با عنوان «سالهای ملتهب… نگاهی به مسائل سیاسی معاصر» به سخنرانی خواهد پرداخت. همچنین روز یکشنبه نشستی با موضوع «هوش مصنوعی و آینده روزنامهنگاری» برگزار میشود.
از دیگر موضوعاتی که در این نمایشگاه بررسی میشود میتوان به چالشهای حرفهای ترجمه، نوآوری در رمان، اهمیت میراث فرهنگی در ادبیات کودک و نقش دیجیتالیسازی در تقویت حرکتهای فرهنگی و ادبی اشاره کرد.
تأکید بر راهبرد فرهنگی عربستان
عبداللطیف الواصل، مدیرعامل هیئت ادبیات، نشر و ترجمه در این نمایشگاه اظهار داشت: عربستان یک راهبرد فرهنگی جامع را دنبال میکند که هدف آن ارتقای جایگاه جهانی پادشاهی در عرصه فرهنگ و اندیشه است.
وی افزود: هدف ما تبدیل فرهنگ به یکی از مهمترین محرکهای ارتقای آگاهی جامعه و همچنین پشتیبانی از اقتصاد صنایع خلاق و فکری است. علاوه بر این، درصدد تقویت صنعت نشر و توسعه جنبش تألیف و ترجمه در عربستان هستیم.
