آغاز چهارمین دوره نمایشگاه کتاب مدینه منوره با حضور بیش از ۳۰۰ انتشارات

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ادبیات، نشر و ترجمه عربستان سعودی، چهارمین دوره از نمایشگاه کتاب مدینه منوره را با مشارکت بیش از ۳۰۰ ناشر محلی و بینالمللی آغاز کرد. این رویداد در محوطه مرکز بینالمللی ملک سلمان برای همایشها برگزار میشود.
این نمایشگاه کتاب تا چهارم آگوست(۱۴ مرداد) ادامه خواهد داشت و ناشرانی از ۱۰ کشور عربی و خارجی از جمله مصر، سوریه، تونس، مراکش، بریتانیا و سوئد در آن حضور دارند.
این رویداد در چارچوب ابتکار "نمایشگاههای کتاب در عربستان سعودی" برگزار میشود؛ ابتکاری که چند سالی است آغاز شده و هدف آن حمایت از صنعت نشر و تقویت آگاهی فرهنگی و معرفتی است.
برگزاری نمایشگاه با تعطیلات تابستانی مدارس و دانشگاهها در عربستان، همزمان شده و مخاطبان اصلی آن را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند. بخش ویژهای نیز به کودکان اختصاص یافته است که شامل فضایی تعاملی با فعالیتهای آموزشی و سرگرمی متنوع میباشد.
نمایشگاه کتاب مدینه منوره همچنین برنامه فرهنگی پرباری را ارائه میدهد که شامل نشستهای فکری، جلسات گفتوگو، کارگاههای آموزشی و مراسم امضای تازهترین کتابها و آثار منتشرشده است.
روز نخست این نمایشگاه با برگزاری نشستی تحت عنوان «قدرت زبان در شکلدهی به معنای شعر» آغاز شد که در آن شاعر «علی عکور» به ایراد سخنرانی پرداخت. پس از آن نیز نشست گفتوگویی با عنوان «هوش مصنوعی در خدمت علم» برگزار شد که در آن «ناهض الحربی» مشاور توانمندسازی دیجیتال و آموزش، و «نُهی الطیاش» کارشناس فناوری اطلاعات، سخن گفتند.
در این راستا، «بسّام البسّام» مدیر اداره نشر در سازمان ادبیات، نشر و ترجمه عربستان، اعلام کرد: ما برنامهای فرهنگی و متنوع تدارک دیدهایم که میراث و تاریخ غنی مدینه منوره را با حضور جمعی از نویسندگان و اندیشمندان این منطقه برجسته میکند.
او افزود: هر سال تلاش داریم نمایشگاه را از نظر لجستیکی برای بهبود تجربه بازدیدکنندگان و شرکتکنندگان توسعه دهیم و کیفیت برنامههای فرهنگی، بهویژه ویژهبرنامههای کودکان، را ارتقا دهیم.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما