به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید از سوی مؤسسه مطالعات امنیت ملی دانشگاه تل‌آویو نشان می‌دهد که نیمی از اسرائیلی‌ها بر این باورند که جنگ اخیر بدون پیروزی هیچ‌یک از طرفین به پایان رسیده و احتمال تکرار حمله‌ای مشابه عملیات «طوفان الاقصی» از نوار غزه در سال‌های آینده وجود دارد. همچنین، دو سوم پاسخ‌دهندگان با تشکیل دولت فلسطینی در هر شرایطی مخالف‌اند.

«القدس العربی» گزارش داد: در این نظرسنجی، ۹۰ درصد از شرکت‌کنندگان اعتماد بالایی به ارتش اسرائیل، به‌ویژه نیروهای اطلاعاتی و هوایی، ابراز کرده‌اند. این در حالی است که تنها ۲۷ درصد به دولت و ۳۳ درصد به نخست‌وزیر اعتماد دارند. ۷۶ درصد از اسرائیلی‌ها از توافق آتش‌بس در غزه حمایت کرده‌اند، اما تنها ۲۶ درصد معتقدند این توافق می‌تواند سال‌ها آرامش به همراه داشته باشد.

در خصوص نتایج جنگ، ۵۰ درصد معتقدند هیچ‌یک از طرفین پیروز نشده‌اند، ۳۰ درصد اسرائیل را پیروز می‌دانند و ۱۱ درصد حماس را. همچنین، ۴۴ درصد بر این باورند که اهداف جنگ محقق شده، در حالی که ۴۶ درصد خلاف آن را می‌گویند.

در حوزه سیاسی، ۷۵ درصد از اسرائیلی‌ها خواهان تشکیل کمیته تحقیق رسمی درباره جنگ هستند و ۵۳ درصد خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شده‌اند. همچنین، ۶۸ درصد با معافیت یهودیان ارتدوکس از خدمت نظامی مخالف‌اند.

در مورد سیاست خارجی، ۶۲ درصد از وقوع جنگی جدید با ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. نیمی از پاسخ‌دهندگان نیز معتقدند دونالد ترامپ تنها زمانی از اسرائیل حمایت می‌کند که منافع شخصی‌اش تأمین شود.

در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین اولویت پس از پایان جنگ چیست، ۲۹ درصد «وحدت و ترمیم جامعه اسرائیلی» را مطرح کرده‌اند و ۴۰ درصد گفته‌اند که همه مأموریت‌ها به یک اندازه ضروری‌اند.

در نهایت، ۶۰ درصد از اسرائیلی‌ها نسبت به وضعیت اجتماعی کشور پس از جنگ ابراز نگرانی شدید کرده‌اند، در حالی که تنها ۳۷ درصد احساس امنیت بالایی دارند.

...............................

پایان پیام/ 167