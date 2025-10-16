رژیم صهیونیستی ۹ حمله هوایی به جنوب و شرق لبنان انجام داد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنگندهها و پهپادهای اسرائیل شامگاه پنجشنبه ۹ حمله هوایی به مناطق جنوبی و شرقی لبنان انجام دادند؛ اقدامی که نقض آشکار توافق آتشبس با حزبالله محسوب میشود.
براساس گزارش آژانس ملی خبر لبنان، حملات به مناطق مختلفی از جمله اقضیه نبطیه، صیدا، مرجعیون، بنتجبیل و بعلبک صورت گرفت. در نبطیه، جنگندههای اسرائیلی منطقهای میان روستاهای رومین و حومین را هدف قرار دادند و یک پهپاد اسرائیلی نیز به منطقه علی الطاهر در شمال نبطیه الفوقا حمله کرد.
در صیدا نیز سه حمله هوایی به روستاهای بنعفول و خربه دویر انجام شد و پهپادی دیگر جاده میان الشرقیه و کوثریه السیاد را هدف گرفت که باعث ایجاد شکاف در جاده شد. در مرجعیون، همزمان با برداشت زیتون، یک پهپاد اسرائیلی به روستای بلیدا حمله کرد و در بنتجبیل نیز بمبی آتشزا روی روستای دیر انطار پرتاب شد.
در منطقه بعلبک نیز جنگندههای اسرائیلی حومه روستای شمسطار را بمباران کردند. تاکنون جزئیاتی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است.
ارتش اسرائیل با صدور بیانیهای مدعی شد که این حملات زیرزمینی، زیرساختهای حزبالله را هدف قرار داده است؛ زیرساختهایی که به گفته تلآویو برای ذخیره تسلیحات مورد استفاده قرار میگرفتند.
این حملات در حالی صورت میگیرد که توافق آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در نوامبر ۲۰۲۴ به امضا رسیده بود؛ توافقی که به گفته منابع لبنانی تاکنون بیش از ۴۵۰۰ بار از سوی اسرائیل نقض شده است و به شهید و زخمی شدن صدها نفر انجامیده است. اسرائیل علاوه بر این، همچنان ۵ تپه لبنانی را که در جنگ اخیر تصرف کرده در اشغال دارد و بخشهایی را نیز از چند دهه پیش در کنترل خود نگه داشته است.
چند روز پیش، جوزف عون رئیسجمهور لبنان هشدار داده بود که برخی محافل اسرائیلی در تلاشند شعله جنگ غزه را به خاک لبنان بکشانند تا از آن برای بهرهبرداری سیاسی استفاده کنند. این هشدار پس از آغاز آتشبس میان اسرائیل و حماس مطرح شد؛ آتشبسی که به گفته منتقدان، بارها از سوی بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل برای اهداف سیاسی داخلی به چالش کشیده شده است.
