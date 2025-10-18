روایت اسیر فلسطینی از شرایط سخت اسارت و جزئیات عملیات «تونل آزادی»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود العارضه، اسیر آزادشده فلسطینی، در مصاحبه‌ای با شبکه المیادین از شرایط دشوار زندان‌های رژیم صهیونیستی و جزئیاتی از عملیات فرار معروف به «تونل آزادی» سخن گفت.

او تأکید کرد که در جریان این عملیات که در سال ۲۰۲۱ منجر به فرار چند اسیر از زندان جلبوع شد، تمامی راه‌های ارتباطی قطع شده بود و اسرای شرکت‌کننده در این عملیات به‌طور کامل از سایر زندانیان جدا شده بودند تا هیچ اطلاعاتی منتقل نشود.

العارضه همچنین به تجربه تلخ خود در یکی از مراحل تبادل اسرا اشاره کرد و گفت: «به من گفته شد که آزاد خواهم شد، اما پس از انتقال از زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و مشخص شد که این وعده نادرست بوده است.»

او از رفتارهای خشونت‌آمیز زندان‌بانان پرده برداشت و گفت: «شاهد شکنجه، ضرب و شتم و توهین به مقدسات بودیم؛ حتی یکی از زندان‌بانان با افتخار قرآن را پاره کرد و مدیر زندان نیز به مأموران گفت هر کاری می‌خواهند انجام دهند، فقط جلوی دوربین نباشد.»

العارضه همچنین از بازدید ایتمار بن گویر، وزیر امنیت داخلی اسرائیل، از زندان النقب خبر داد و گفت که او شخصاً بر روند شکنجه نظارت داشت.

او با اشاره به روحیه بالای اسرای فلسطینی گفت: «حتی در یک روز آزادی موقت از زندان مجدو، با اسرایی دیدار کردم که با وجود شرایط سخت، روحیه‌ای بسیار بالا داشتند. من از لحظه اول بازداشت، در فکر آزادی بودم و هیچ لحظه‌ای را از دست ندادم.»

العارضه درباره روز آغاز عملیات «طوفان الاقصی» گفت: «صدای انفجارها منطقه را لرزاند و وقتی تصاویر گردان‌های قسام را دیدیم، بسیار خوشحال شدیم.»

او از درد و اندوه ناشی از باقی ماندن برخی از رهبران و بیماران در زندان‌ها، از جمله یعقوب قادری، یکی از مجریان عملیات نفق آزادی، سخن گفت و افزود: «آرزو داشتیم مروان برغوثی و دیگر رهبران مانند احمد سعدات آزاد شوند، چون آزادی آن‌ها می‌توانست نقطه عطفی باشد.»

العارضه شهادت رهبران مقاومت را دردناک توصیف کرد اما گفت: «ما باور داریم که خون شهدا راه پیروزی را هموار می‌کند. مردم غزه برای شادی ما فداکاری کردند، پس باید شاد باشیم تا نتیجه ایثارشان را ببینند.»

در بخش پایانی گفت‌وگو، محمود العارضه به شرح جزئیات عملیات فرار از زندان جلبوع پرداخت و گفت: «در ابتدا قصد داشتم تونل را ببندم چون تصور می‌کردم درِ خروجی شکسته شده، اما بعداً فهمیدم که این شکستگی به نفع ما بوده است.»

او افزود: «لحظه‌ای که بتن را شکافتیم و وارد زیرزمین شدیم، احساس آزادی کردیم. هیچ‌گاه از این عملیات پشیمان نشدم؛ این اقدام پیام مهمی داشت و بسیاری آن را نقطه‌ای تأثیرگذار در مسیر مبارزه دانستند.»

در پایان، العارضه از همه مردم خواست تا از آرمان فلسطین حمایت کنند و گفت: «هر فردی در این امت نقشی در تحقق آرزوی آزادی دارد.»

گفتنی است محمود العارضه در چارچوب توافق آتش‌بس و تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و رژیم اسرائیل، همراه با جمعی از اسرای فلسطینی آزاد شد.

.................................

