به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «ناصر رفیعی» استاد حوزه علمیه قم، در سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم در حرم مطهر بانوی کرامت و در آغاز سخنان خود با قرائت آیاتی از سوره آل‌عمران گفت: حضرت زکریا(ع) با دیدن عبادت و پاکی حضرت مریم(س) از خداوند درخواست فرزندی کرد و با وجود کهولت سن و نازایی همسرش، با یقین به قدرت الهی دعا نمود که خدایا، به من نسل پاکیزه‌ای عطا فرما؛ چرا که ذریه خبیثه مایه رنج والدین است و تنها نسل صالح موجب خیر و برکت در دنیا و آخرت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مؤمن باید همواره برای اصلاح نسل خود دعا کند، افزود: قرآن می‌فرماید لا یستوی الخبیث و الطیب؛ خبیث و طیب یکسان نیستند؛ حتی اگر فرزند انسان در مسیر نادرست قرار گیرد، باید برای هدایت او دعا کرد، زیرا هیچ‌کس از لطف الهی مأیوس نیست.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه خداوند دعای حضرت زکریا(ع) را به اجابت رساند، اظهار داشت: خداوند به حضرت زکریا فرزندی عطا کرد به نام یحیی، که دارای پنج ویژگی ممتاز بود: تصدیق‌کننده حضرت عیسی(ع)، آقایی و سیادت، خویشتن‌داری و پاکدامنی، نبوت الهی و صلاح و تقوا. یحیی نخستین کسی بود که خداوند خود نام او را برگزید، و به معنای حیات و زندگی است.

وی با بیان اینکه اجابت دعا نیازمند شرایط خاصی است، تصریح کرد: خداوند شنوا و آگاه است، اما گاهی موانعی در مسیر اجابت دعا پدید می‌آید؛ مؤمن باید یقین داشته باشد که خدا صدای بندگانش را می‌شنود.

هجرت حضرت موسی مُبرقع(ع) به قم

حجت‌الاسلام رفیعی در ادامه سخنان خود، با اشاره به سالروز وفات حضرت موسی مُبرقع(ع) فرزند امام جواد(ع)، گفت: حضرت امام جواد(ع) پنج فرزند داشتند که یکی از آنان حضرت موسی مُبرقع(ع) است؛ شخصیتی عالم، متعبد و از راویان حدیث؛ ایشان به سبب پوشاندن چهره با برقع، به این لقب شهرت یافتند.

وی افزود: حضرت موسی مُبرقع(ع) سه هجرت بزرگ در زندگی خود داشتند؛ به سامرا، کوفه و قم. نسل ایشان در قم پرورش یافت و بسیاری از سادات معروف، از جمله سادات رضوی و تقوی، از نسل این بزرگوارند.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به نقش علمی و معرفتی حضرت موسی مُبرقع(ع) بیان کرد: ایشان در گفت‌وگویی عالمانه با یحیی بن ثمامة، به شبهات اعتقادی پاسخ گفتند و جایگاه علمی خود را نمایان ساختند. در یکی از موارد، پس از طرح سؤالات سنگین، پاسخ‌ها را از برادر بزرگوارشان امام هادی(ع) جویا شدند و با انتقال آن پاسخ‌ها، موجب هدایت و روشنگری شدند.

وی تأکید کرد: احترام و تکریم امامزادگان در فرهنگ اسلامی ریشه‌ای عمیق دارد. همان‌گونه که حضرت معصومه(س) افضل اولاد امام موسی کاظم(ع) است و زیارت ایشان معادل بهشت است، امامزادگانی چون حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت موسی مُبرقع(ع) نیز از جایگاه‌های ویژه‌ای نزد اهل ایمان برخوردارند.

......................

پایان پیام / ۳۴۸