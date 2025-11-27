به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حضرت آیت‌الله مبشر کاشانی در ادامه سلسله جلسات هفتگی، در تفسیر آیه فوجدا عبدا من عبادنا آتیناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما با اشاره به واژه «وجد» در این آیه، اظهار داشتند که این واژه به معنای «یافتن» است و غالباً درباره جستجوی گمشده به کار می‌رود.

این استاد برجسته حوزه علمیه تأکید کرد که در حکایت حضرت موسی و خضر، یافتن هم جنبه معنوی دارد و هم جنبه عملی و هدایت الهی در این مسیر نقش محوری دارد.

سفر موسی به‌سوی خضر؛ نماد سیر و سلوک

آیت‌الله مبشر کاشانی با اشاره به شأن نزول آیات مربوط به ملاقات موسی و خضر، بیان داشت که مردم از پیامبر اکرم(ص) درباره جزئیات این واقعه پرسش کردند و پیامبر توضیح آن را برای مردم تبیین نمودند.

به گفتۀ این استاد برجسته حوزه، برخی حقایق معنوی بدون شرح معصوم قابل درک نیست.

آیت‌الله مبشر کاشانی با تشریح مأموریت الهی حضرت موسی برای یافتن خضر، مسیر دشوار و طولانی این سفر را یادآور شد و افزود که این حرکت نمادی از سیر معنوی و عبور از نفس است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هنگامی که حضرت موسی خضر را یافت، او سراسر مشغول عبادت بود، خضری که حضرت حق به او علم و رحمت لدنی اعطا کرده ولی به موسی نه و عبادت حضرت خضر نشانه عبودیت حقیقی است. سالک باید استاد واقعی را از نشانه‌های اخلاص او بشناسد.

عبودیت، مقدمه رسیدن به ربوبیت

آیت‌الله مبشر کاشانی با اشاره به فرمایش امام صادق(ع) (عبودیه جوهرة کنهها الربوبیه) درباره رابطه عبودیت و ربوبیت، بیان داشت که عبودیت حقیقی زمینه‌ساز ظهور آثار ربوبیت است و انسان باید خود را محو در خدا کند تا خیر و هدایت در او جریان یابد و ظرفیت یابد؛ البته باید توجه داشت که این ربوبیت با الوهیت تفاوت دارد.

وی در ادامه به بیان خاطره‌ای از آیت‌الله بهاالدینی اشاره داشت که در محفلی به او فرموده بود حضرت امام خمینی(ره) تا حدی به این مقام رسیده بودند.

حضرت زهرا(س) و تحقق عبودیت

وی با بیان اینکه «فنا در حضرت زهرا(س)» مسیر عبودیت حقیقی است، اظهار داشت که سالک با قرار گرفتن در این مسیر می‌تواند به صفات و علوم الهی دست یابد و در مسیر کمال گام بردارد. آیت‌الله مبشر کاشانی در ادامه با اشاره به چشمه «آب حیات» در داستان موسی و خضر، آن را نماد رحمت و علم الهی دانست که تنها به افراد با ظرفیت روحی عطا می‌شود.

حضرت زهرا(س)، مظهر ولایت و محور رحمت الهی

آیت‌الله مبشر کاشانی در پایان، مقام حضرت زهرا(س) را مظهر ولایت و واسطۀ رحمت الهی معرفی کرد و افزود: حضرت صدیقه طاهره (س) محور اتصال عالم ظاهر و باطن و مجمع علوم الهی است و در ادامه با ذکر قصیده عرفانی در مدح بانوی دوعالم جلسه را به پایان رساندند.

