پادکست طرز | شنا...

«حق» چیزی است که خدا نیز بر مدار آن میگردد. «حق» کلمهای است که در قرآن کریم هرجا آمده، خداوند در کنارش قرار گرفته است. یعنی خویش را به عنوان حق معرفی نمیکند، بلکه بهوسیله «حق» درحال اثبات خویش است. پس علی علیهالسلام فرمود: وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَیْثُ کَانَ.
۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۱
کد خبر: 1739813
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنانکه به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهجالبلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم.
