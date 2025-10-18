پادکست طرز | شنا...

«حق» چیزی است که خدا نیز بر مدار آن می‌گردد. «حق» کلمه‌ای است که در قرآن کریم هرجا آمده، خداوند در کنارش قرار گرفته است. یعنی خویش را به عنوان حق معرفی نمی‌کند، بلکه به‌وسیله «حق» درحال اثبات خویش است. پس علی علیه‌السلام فرمود: وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَیْثُ کَانَ.