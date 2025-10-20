زیبایی چهره در ازدواج: شرط، امتیاز یا فریب؟

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: از کودکی، وقتی صحبت از ازدواج میشد، همیشه کسی بود که میگفت: «اول ببین خوشگله یا نه.» و دیگری که پوزخند میزد: «زیبایی میره، اخلاق میمونه.» اما آیا واقعاً زیبایی چهره در انتخاب همسر، یک شرط است؟ یا فقط یک امتیاز؟ دین چه میگوید؟ دل چه میخواهد؟ و عقل چه حکم میکند؟
روایتهایی که چشم را روشن میکنند
در برخی روایات، نگاه به چهره زیبا به عنوان «روشنکننده چشم» معرفی شده است. امام صادق (ع) میفرماید:
«نگاه به چهره زیبا، روشنیبخش چشم است و نشاطآور دل.»
در روایات دیگر، صفاتی چون «سفیدی پوست»، «پرپشتی مو»، و «تناسب اندام» به عنوان نشانههای زیبایی ذکر شدهاند. اما اینها در خلأ نیامدهاند. در کنارشان، توصیههایی به ایمان، عقل، و اخلاق نیز هست. گویی دین میخواهد بگوید: زیبایی خوب است، اما کافی نیست.
عقل چه میگوید؟ دل چه میخواهد؟
عقل میگوید: اگر از ظاهر همسر خوشت نیاید، ممکن است در زندگی مشترک دچار دلزدگی شوی. دل میخواهد کسی را که با دیدنش آرام میگیرد، نه فقط کسی که «مناسب» است. اما عقل هم هشدار میدهد: زیبایی، اگر بدون اخلاق باشد، به زودی به زشتی بدل میشود.
زیبایی: شرط واجب یا امتیاز مستحب؟
در فقه اسلامی، زیبایی شرط واجب برای ازدواج نیست. اما رضایت از ظاهر همسر، شرطی برای دوام رابطه است. یعنی:
- اگر زیبایی باشد، دل راحتتر میگیرد.
- اگر نباشد، باید دل با چیزهای دیگر آرام شود: اخلاق، ایمان، عقل، مهربانی.
زیبایی مثل نور است. اگر باشد، مسیر را روشنتر میکند. اما اگر نباشد، هنوز میتوان با چراغ عقل و محبت راه رفت.
زیبایی در نگاه دین و جامعه
جامعه امروز، گاهی زیبایی را به بت تبدیل کرده. فیلترها، عملهای زیبایی، و معیارهای غیرواقعی، چهرهها را از انسانیت تهی کردهاند. اما دین، زیبایی را در خدمت آرامش میخواهد، نه در خدمت خودنمایی.
در روایتها، زیبایی همسر توصیه شده، اما نه به قیمت نادیده گرفتن عقل و ایمان. امام علی (ع) میفرماید:
«زن را فقط به خاطر زیباییاش نگیرید، که زیبایی ممکن است او را به فساد بکشاند.»
نتیجهگیری: زیبایی، اگر با معنا همراه باشد
زیبایی چهره، شرط نیست، اما بیتأثیر هم نیست. اگر با اخلاق، عقل، و ایمان همراه شود، میتواند زندگی را شیرینتر کند. اما اگر تنها باشد، مثل ظرف زیبایی است که درونش چیزی نیست.
در انتخاب همسر، باید هم چشم را روشن کرد، هم دل را. و این روشنایی، گاهی از چهره میآید، و گاهی از جان.
نظر شما