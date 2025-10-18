حذف و انصراف ۸۳۷ نامزد از انتخابات پارلمانی عراق به دلایل مختلف

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق امروز شنبه با انتشار بیانیه‌ای، آمار جدیدی از شمار نامزدهای حذف‌شده از رقابت‌های انتخابات پارلمانی این کشور را اعلام کرد.

بر اساس این بیانیه، مجموعاً ۸۳۷ نامزد از فهرست رقابت‌های انتخاباتی کنار گذاشته شده‌اند. این حذف‌ها به دلایل مختلف صورت گرفته و شامل موارد حقوقی، اداری و شخصی بوده است.

دلایل حذف نامزدها از انتخابات پارلمانی عراق

طبق اعلام رسمی کمیساریا، دلایل حذف نامزدها به شرح زیر است:

دلیل حذف تعداد حذف‌شدگان پرونده کیفری و حکم قضایی ۱۸۳ دلایل دیگر ۱۳۰ مسئولیت‌پذیری و عدالت ۲۹۳ سابقه کیفری و حکم دادگاه ۹۰ نقص در مدارک نامزد ۹۶ حذف‌شده توسط کمیسیون حل اختلافات ۲۰ جعل مدرک تحصیلی ۱۱ انصراف خود داوطلب از نامزدی ۳ فوت نامزد ۵ وابسته به وزارت کشور ۶ مجموع کل ۸۳۷

زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق

بر اساس اعلام رسمی، انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ برگزار خواهد شد.

این انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که نظارت‌های قانونی و بررسی صلاحیت‌ها با دقت بیشتری نسبت به دوره‌های گذشته انجام شده است.

