ترور نامزد انتخابات پارلمانی عراق در انفجار بمب در شمال بغداد

«صفاء المشهدانی» نامزد انتخابات پارلمانی عراق امروز چهارشنبه، کشته شد و سه نفر از اعضای تیم حفاظتی او بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای که خودرویش را در شمال بغداد هدف قرار داد، زخمی شدند.

یک منبع امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفت: انفجار یک بمب چسبان روی خودروی صفاء المشهدانی، که در حال حاضر عضو شورای استان بغداد است و برای ورود به مجلس نمایندگان نامزد شده، باعث مرگ فوری او و زخمی شدن شدید سه نفر از محافظانش شد.

این منبع افزود: حادثه بامداد امروز، چهارشنبه، در منطقه الطارمیه واقع در ۴۰ کیلومتری شمال بغداد و از نظر اداری وابسته به استان بغداد رخ داده است.

از سوی دیگر، «محمود المشهدانی» رئیس مجلس نمایندگان عراق، درگذشت صفاء المشهدانی را تسلیت گفت و تأکید کرد که مجلس، کمیته‌ای تحقیقاتی برای بررسی جزئیات این جنایت و شناسایی و محاکمه عاملان آن تشکیل خواهد داد.

او همچنین از دولت و نهادهای امنیتی عراق خواست اقدامات لازم تحقیقاتی را انجام دهند و کمیته‌ای برای بررسی این جنایت هولناک تشکیل دهند تا عاملان آن شناسایی و به عدالت سپرده شوند و مجازات خود را ببینند.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود.

صفاء المشهدانی یکی از نامزدهای ائتلاف «سیادة الوطنی – تشریع» در بغداد بود؛ ائتلافی که از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های سُنی عراق محسوب می‌شود و رهبری آن را خمیس الخنجر و محمود المشهدانی رئیس مجلس نمایندگان عراق، بر عهده دارند.

