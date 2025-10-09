تشدید فضای ضدمسلمانان در ایالت بیهار هند همزمان با انتخابات ایالتی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه انتخابات ایالتی در ایالت بیهار هند، حملات سیاسی و رسانهای علیه جامعه مسلمان «شیرشاهآبادی» شدت گرفته است؛ گروهی زبانی-مذهبی که عمدتا در مناطق مرزی با بنگلادش زندگی میکنند و اکنون از سوی حزب حاکم هند، به رهبری نارندرا مودی، بهعنوان «نفوذیهای بنگلادشی» معرفی میشوند!
مختار علم، یکی از ساکنان مسلمان شهرستان کیشانگنج، میگوید پس از سخنرانی یکی از رهبران حزب حاکم بهاراتیاجاناتا (BJP) که جامعه شیرشاهآبادی را «مهاجران غیرقانونی بنگلادشی» خواند، زندگی اجتماعی در منطقه دچار شکاف شده است. او میگوید دوستی دیرینهاش با یک همکلاسی هندو پس از آن سخنرانی از هم پاشید و فضای بیاعتمادی میان مردم ایجاد شد.
طبق سرشماری طبقاتی سال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۳ میلیون مسلمان شیرشاهآبادی در ایالت بیهار زندگی میکنند که بیشترشان در مناطق فقیرنشین سیمنچال از جمله کیشانگنج و کاتیهار ساکناند؛ مناطقی که هماکنون در مرکز کارزار انتخاباتی حزب حاکم قرار گرفتهاند. مودی در سخنرانی روز استقلال هند اعلام کرد دولت او «ماموریت جمعیتی ویژهای» برای شناسایی و اخراج نفوذیها تشکیل میدهد. او گفت: هیچ کشوری نباید خود را تسلیم نفوذیها کند.
احزاب و نهادهای منتقد میگویند طرحهای مشابه در ایالتهای دیگر، مانند آسام، به بهانه مقابله با «مهاجران غیرقانونی» در واقع مسلمانان بنگالیزبان را هدف گرفته است. روند موسوم به «ثبت ملی شهروندان» در آسام، در سال ۲۰۱۹ موجب حذف نزدیک به دو میلیون مسلمان از فهرست شهروندی شد. اکنون شماری از رهبران بهاراتیاجاناتا خواستار اجرای طرحی مشابه در بیهار هستند.
در ماههای اخیر، چهرههای بانفوذ حزب از جمله گیریراج سینگ، وزیر دولت مرکزی، در تجمعهای انتخاباتی در سیمنچال سخنانی تحریکآمیز بیان کردهاند. او گفته است: «شیطانهایی از بنگلادش آمدهاند و باید نابودشان کرد.»
بهگفته ناظران، چنین اظهاراتی در راستای ایجاد قطببندی مذهبی برای کسب رأی هندوها در مناطق دیگر بیهار صورت میگیرد.
در همین حال، کمیسیون انتخابات هند با اجرای طرح بازبینی ویژه فهرست رأیدهندگان، حدود شش درصد از اسامی را حذف کرده است. در کیشانگانج، با جمعیت ۷۰ درصد مسلمان، نرخ حذف به ۹.۷ درصد رسید؛ اقدامی که به باور منتقدان، تلاش برای حذف رأیدهندگان مسلمان از انتخابات است.
فعالان اجتماعی و دانشگاهیان هشدار میدهند که این سیاستها موجب گسترش ترس، بیاعتمادی و جدایی اجتماعی میان هندوها و مسلمانان شده است. بسیاری از مدارس و مراکز درمانی اسلامی در بیهار اکنون با کاهش مراجعهکنندگان هندو روبهرو هستند.
عالم، معلم ۳۰ ساله شِرشهبادی، میگوید: «هر بار سیاستمداران درباره ما سخن میگویند، باید ثابت کنیم که نفوذی نیستیم. این حرفها مثل بیماری به جان جامعه ما افتاده است.»
