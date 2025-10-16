  1. صفحه اصلی
هشدار الحشد الشعبی‌ درباره سوءاستفاده از نام این سازمان در کارزارهای انتخاباتی

۲۴ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹
کد خبر: 1739228
همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق، سازمان الحشد الشعبی، هرگونه خبر مبنی بر وجود استخدام‌های جدید در این سازمان را تکذیب کرد و درباره سوءاستفاده از نام این سازمان در کارزارهای انتخاباتی هشدار داد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ   سازمان الحشد الشعبی عراق، ضمن تکذیب قاطع هرگونه خبر مبنی بر استخدام نیروهای جدید، با انتشار بیانیه‌ای رسمی نسبت به سوءاستفاده نامزدهای انتخاباتی از نام این سازمان برای فریب شهروندان و دادن وعده‌های دروغین استخدام، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، دفتر سازمان الحشد الشعبی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: این سازمان اخیراً پیگیر اقدامات و رفتارهای برخی از نامزدهای انتخابات مجلس نمایندگان است که به شهروندان وعده استخدام در صفوف الحشد الشعبی را می‌دهند یا فرم‌هایی را توزیع می‌کنند که ادعای بازگشایی باب استخدام و جذب نیرو در تشکیلات این سازمان را دارند.

الحشد الشعبی ضمن تأکید بر کذب و جعلی بودن این ادعاها و اعلام برائت از این اقدامات، از مردم خواست تا نهایت دقت و احتیاط را در برابر این روش‌های گمراه‌کننده به خرج دهند و فریب وعده‌های غیرواقعی را نخورند.

این سازمان همچنین تصریح کرد: درهای آن همواره برای ارتباط مستقیم از طریق کانال‌های رسمی اعلام‌شده باز است و حق قانونی خود را برای اتخاذ اقدامات لازم علیه متخلفان محفوظ می‌داند.

 
