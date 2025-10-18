به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و از اساتید برجسته حوزه علمیه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، به شدت از وضعیت انتخابات و روند سیاسی در عراق انتقاد کرد و تأکید نمود که کشور از ۲۲ سال پیش تاکنون درگیر نوعی «دموکراسی ظاهری» بوده است. وی از مردم خواست تا در انتخابات پیش‌رو با آگاهی کامل وارد میدان شوند و نمایندگان را به انجام وظیفه اصلی‌شان به عنوان «وکلای مردم» و نه «حاکمان بر آنان» وادارند.

وی در خطبه‌های خود با اشاره به نزدیکی انتخابات جدید گفت: «ما امروز در آستانه انتخاباتی تازه قرار داریم؛ مرحله‌ای مهم که نیازمند تأمل و بازنگری است»، و تأکید کرد: «مشکل امروز دیگر صرفاً در اصل مشارکت نیست، بلکه در این است که چه کسی را انتخاب می‌کنیم.»

آیت‌الله موسوی با مرور تجربه بیش از دو دهه انتخابات در عراق افزود: «این انتخابات به ما نشان داد که پشت پرده چه می‌گذرد و امور چگونه از جهات مختلف اداره می‌شود.» او با طرح پرسش‌هایی اساسی گفت: «چرا اساساً انتخابات وضع شد؟ مقصود از آن چیست؟ و نقش فرد منتخب دقیقاً کدام است؟»

وی توضیح داد که رابطه میان رأی‌دهنده و منتخب باید بر پایه «وکالت روشن» بنا شود و افزود: «وقتی رأی‌دهنده به فردی رأی می‌دهد، در حقیقت او را وکیل خود در پارلمان می‌کند تا اراده و خواسته‌هایش را نمایندگی کند، نه اینکه به او اجازه دهد به صورت حاکمانه سخن بگوید یا از جانب او تصمیم بگیرد.»

امام جمعه بغداد با انتقاد تند از «تصمیم‌های پشت درهای بسته» گفت: «آیا در این سال‌ها کسی از ما نظر خواست هنگام تعیین نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور یا وزرا؟ تصمیم‌ها همیشه تابع خواست احزاب و سران فراکسیون‌ها بوده، نه اراده مردم.»

او این وضعیت را «نه دموکراسی، بلکه دیکتاتوری به نام دموکراسی» توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که عراق طی این سال‌ها تحت اشکال مختلفی از حکومت قرار گرفته است؛ از حکومت احزاب گرفته تا افراد یا عشایر، اما در همه آن‌ها «نبود اراده مردمی» وجه مشترک بوده است.

آیت‌الله موسوی از نمایندگان آینده خواست تا مسئولیت خود را به درستی درک کنند و گفت: «صرف اینکه بگوییم این نامزد فرد خوبی است یا فلانی او را تأیید کرده، کافی نیست؛ باید شرایط مشخصی برای او تعیین شود و بر همان اساس از او حساب‌کشی کنیم. تنها از این راه می‌توان جلوی فساد اداری، مالی و اخلاقی را گرفت.»

وی همچنین تأکید کرد که اجرای کامل قانون اساسی، گام نخست برای ساختن یک نظام دموکراتیک واقعی است و افزود: «مرجعیت عالی از همان ابتدا نسبت به قانون اساسی ملاحظاتی داشت، اما با این امید که در آینده اصلاح شود آن را پذیرفت. با این حال تاکنون هیچ اصلاحی انجام نشده است. اگر قانون اساسی به طور کامل اجرا می‌شد، ۸۰ تا ۸۵ درصد مشکلات فساد و عقب‌ماندگی حل می‌شد.»

در بخش دیگری از خطبه‌ها، آیت‌الله موسوی به پدیده انتخاب نامزدها بر اساس روابط شخصی یا تبلیغات تصویری پرداخت و هشدار داد: «برخی سیاستمداران گمان می‌کنند اگر تصویرشان کنار نامزد دیگری قرار گیرد به او محبوبیت می‌بخشد، در حالی که برعکس، بسیاری از مردم به دلیل ارتباط نامزدها با چهره‌هایی که اعتماد عمومی را از دست داده‌اند، از آنان رویگردان می‌شوند.»

او بر ضرورت ارائه برنامه‌های روشن انتخاباتی تأکید کرد و گفت: «نامزدها نباید تنها به شعارهای کلی مانند ‘فهرست تغییر’ بسنده کنند، بلکه باید برنامه‌ای دقیق و شفاف در زمینه‌هایی چون بیکاری، برق، آب، کشاورزی، صنعت و زیرساخت‌ها ارائه دهند.»

