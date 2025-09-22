«جوایز آموزشی مفتی»؛ تانزانیا روز مفتی را با تجلیل از علم و دانش گرامی داشت + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از دارالسلام - روز مفتی (Mufti Day) در تانزانیا با برگزاری مراسم ویژه‌ای در هتل سرنا در شهر دارالسلام گرامی داشته شد.

این آیین که با عنوان «جوایز آموزشی مفتی (Mufti Education Awards)» برگزار شد، رویدادی ارزشمند به شمار می‌رود که هدف آن تقدیر و اعطای جوایز به فعالان و دست‌اندرکاران حوزه آموزش در سراسر کشور است.

میهمان ویژه این مراسم، دکتر سامیه سلوحو حسن رئیس‌جمهور جمهوری متحد تانزانیا بود که به‌وسیله قاسم ماجیلیوا نخست‌وزیر این کشور نمایندگی شد. این مراسم همچنین با حضور مقامات دولتی، مسئولان نهادهای دینی و حکومتی، علمای دینی و اقشار مختلف مردم تانزانیا برگزار گردید.

شیخ دکتر ابوبکر زبیر بن علی مفتی تانزانیا در سخنرانی خود، هدف اصلی این جوایز را چنین بیان کرد: اسلام علم و معرفت است و هرگز جهل نیست.

وی افزود که این جوایز به همه فعالان عرصه آموزش، فارغ از دین و مذهب، اهدا می‌شود تا از تلاش‌ها و خدمات آنان در راه ارتقای سطح علمی کشور قدردانی گردد.

مفتی تانزانیا همچنین تصریح کرد: وظیفه هر انسان است که کسی را که به علم ارزش می‌نهد، تکریم کند؛ چرا که پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند: علم، حیات اسلام است. جهل ننگی بزرگ است و هیچ‌کس جز الاغ به جهل رضایت نمی‌دهد.

وی با اشاره به ضرورت مبارزه با نادانی، تأکید کرد که بنیانگذاری جوایز آموزشی مفتی تانزانیا گامی برای اثبات این حقیقت است که اسلام همواره با جهل مقابله کرده و بر دانش و معرفت تأکید ورزیده است.

در این مراسم، بیش از ۳۰ جایزه در بخش‌ها و گروه‌های مختلف به اشخاص و مؤسسات آموزشی اعطا شد و برگزیدگان هر بخش با احترام ویژه تقدیر شدند.

