تشکیل رسمی تیم ملی ورزش زورخانه تانزانیا با محوریت دانشجویان جامعةالمصطفی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز دینی جامعةالمصطفی (ص) در دارالسلام تانزانیا، تحت مدیریت دکتر علی تقوی، بار دیگر نشان داد که اسلام دینی جامع است که علم، اخلاق، سلامت و تعالی اجتماعی را در کنار یکدیگر پاس می‌دارد. این مرکز علاوه بر فعالیت‌های علمی، در تربیت ورزشی دانشجویان نیز پیشگام بوده و ورزش را بخشی بنیادین از پرورش جسم و روح معرفی کرده است.

دانشجویان جامعةالمصطفی در رقابت‌های سنتی و حماسی زورخانه که با حضور تیم‌هایی از چندین کشور شرق و مرکز آفریقا در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دارالسلام برگزار شد، توانستند با عملکردی درخشان مقام نخست را کسب کنند.

تشکیل تیم ملی زورخانه تانزانیا

این موفقیت منجر به تشکیل رسمی تیم ملی زورخانه تانزانیا شد. دانشجویان جامعةالمصطفی به‌عنوان اعضای اصلی این تیم انتخاب شده و قرار است در مسابقات بین‌المللی زورخانه در هند نمایندگی جمهوری متحده تانزانیا را بر عهده گیرند.

تأکید بر نقش ورزش در تربیت اسلامی

مدیریت عالی جامعةالمصطفی با تبریک این موفقیت ارزشمند تأکید کردند که ورزش نقش بنیادینی در پرورش نظم، استقامت، اخلاق و سلامت دانشجویان دارد. آنان افزودند: «این دستاورد گواهی روشن است بر اینکه مراکز علمی اسلامی توانایی تربیت نخبگان و قهرمانان را در عرصه‌های گوناگون دارند؛ نه تنها در حوزه علم و پژوهش، بلکه در ورزش و فرهنگ نیز می‌توانند پیشتاز باشند.»

........

پایان پیام/