به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد توحید میزبان مراسم جوایز علمی Tauheed Academic Awards بود که طی آن از دانشآموختگان مدرک دکتری تقدیر و تشکر به عمل آمد؛ این رویداد با استقبال زیاد مسلمانان محلی و جامعۀ مسجد همراه و تبدیل به یک جشن رسمی شد.
صفحه مجازی منتسب به مسجد در اطلاعیهای ضمن قدردانی از شرکتکنندگان نوشت: آموزش به ما ابزارهایی میدهد تا تغییر ایجاد کنیم، پل بسازیم و آیندهای بهتر شکل دهیم—موضوعی که در مسجد توحید برای ما اهمیت ویژهای دارد؛ در این مراسم بر نقش آموزش در ایجاد تغییر، تقویت ارتباطات اجتماعی و شکلدهی به آیندهای بهتر تأکید شد، موضوعی که برای مسجد توحید اهمیت ویژهای دارد.
همچنین این مسجد شیعی در پستی در فضای مجازی ضمن تقدیر و تشکر از کسانی که در موفقیت این مراسم سهم داشتند، از تمام دانشآموختگان قدردانی کرد و موفقیتهای آنها را ستود.
