«روز مفتی» در تانزانیا؛ بزرگداشت ده سال زعامت دینی شیخ دکتر ابوبکر زبیر + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از دارالسلام، مسلمانان تانزانیا دیروز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ مصادف با ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵، دهمین سالگرد زعامت دینی شیخ ابوبکر زبیر بن علی مفتی و شیخ‌الاسلام جمهوری متحد تانزانیا را گرامی داشتند. این روز با عنوان «روز مفتی» نامگذاری شده و ویژه بررسی دستاوردها و موفقیت‌های ده سال رهبری ایشان است.

شخصیت‌ها و مقامات حاضر در مراسم

این مراسم در محوطه مرکزی شورای عالی مسلمانان تانزانیا (BAKWATA) برگزار شد و با حضور شخصیت‌های دولتی، علما و میهمانان برجسته از جمله «عبدالله خمیس اولگا» وزیر ساخت و ساز جمهوری متحد تانزانیا (میهمان ویژه مراسم)، شیخ دکتر «الهادی موسی سالم» رئیس جمعیت آشتی و صلح تانزانیا(JMAT-TAIFA)، دکتر «معارف» رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر دارالسلام - تانزانیا و «آلبرت چالامیلا» استاندار دارالسلام و دیگر شخصیت‌های برجسته دینی و ملی، همراه بود.

اهدای جوایز و تقدیرها

در حاشیه این مراسم، مفتی اعظم تانزانیا هدایایی به رسم یادبود و نیز جوایزی از سوی علمای استان‌های مختلف کشور دریافت کرد که نشانه‌ای از احترام و قدردانی نسبت به تلاش‌های وی در عرصه دینی و اجتماعی بود.

سخن پیامبر اسلام (ص)

این مراسم با استناد به سخن پیامبر اکرم(ص) همراه بود که فرمودند «و بگو: عمل کنید، که خداوند و فرستاده او و مؤمنان عمل شما را خواهند دید.»

دستاوردهای ده ساله مفتی دکتر ابوبکر زبیر

در طول ده سال زعامت دینی شیخ ابوبکر زبیر بن علی مفتی و شیخ‌الاسلام جمهوری متحد تانزانیا، اقدامات مهمی در این کشور، صورت گرفت. از جمله این اقدامات می‌توان به ایجاد وحدت میان مسلمانان سراسر تانزانیا بدون توجه به مذاهب مختلف، با تأکید بر اینکه همگی پیرو پیامبر واحد، حضرت محمد(ص) هستند و دعوت دائمی به صلح و مصالحه به منظور توسعه و پیشرفت همه‌جانبه جمهوری متحد تانزانیا، اشاره کرد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸