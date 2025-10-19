به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمدرضا میرشمسی معاون امور اجتماعی و دستگاههای حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با حجتالاسلام والمسلمین ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی دیدار و گفتوگو کرد.
میرشمسی در این دیدار که با هدف احیای شورای امر به معروف و نهی از منکر در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به اهمیت تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاههای اجرایی گفت: به دلیل برخی تغییرات مدیریتی و جابهجایی مسئولان، فعالیت شورای امر به معروف و نهی از منکر در وزارت جهاد کشاورزی مدتی متوقف شده است. با توجه به اهمیت این وزارتخانه، تلاش داریم شورا را مجدداً احیا کنیم و در این مسیر از حمایت و همکاری نماینده محترم ولی فقیه در وزارتخانه بهرهمند شویم.
وی در ادامه، تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاهها را اقدامی مؤثر در کمک به مدیریت اجرایی سازمانها دانست و اظهار داشت: اعضای شورا که از مدیران و مسئولان اثرگذار دستگاه تشکیل میشوند، میتوانند با طرح مسائل نظاممند و همکاری کارشناسان خبره و تشکلهای مردمی، در جهت بهبود مأموریتهای سازمانی با صرف هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر گام بردارند.
میرشمسی همچنین با اشاره به نقش پیشگیرانه ستاد در دستگاههای حاکمیتی تصریح کرد: ستاد از طریق رصد و ارائه اطلاعات دقیق، در جلوگیری از بروز برخی مشکلات و چالشهای مدیریتی نقش مؤثری داشته و یاریگر مدیران اجرایی کشور بوده است.
در ادامه این دیدار، محمدرضا ملازمانی مشاور ستاد در امور شوراها و کارگروههای تخصصی دستگاههای اجرایی، گزارشی از وضعیت فعلی شوراها، نحوه عملکرد آنها و عضویت دبیران شوراهای دستگاهها در کارگروههای تخصصی هفتگانه ارائه کرد.
حجتالاسلام والمسلمین ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تقدیر از تلاشهای ستاد در ترویج فریضتین، اظهار داشت: ترویج امر به معروف و نهی از منکر کاری ارزشمند و پرزحمت است که در کارنامه اعمال انسان ثبت میشود. کسانی که در این مسیر گام برمیدارند، در حقیقت در راه خیر و صلاح جامعه تلاش میکنند و باید در برابر سختیها استقامت داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت نهادینه شدن این فریضه الهی در دستگاههای اجرایی افزود: امر به معروف و نهی از منکر باید از رأس مجموعهها آغاز شود و همه مدیران و کارکنان در اجرای آن همراهی کنند.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، ضمن اعلام آمادگی برای اجرای قانون و تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر در این وزارتخانه، نمایندهای را برای همکاری با ستاد و معاونت امور اجتماعی و دستگاههای حاکمیتی معرفی کرد.
