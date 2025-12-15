به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانههای عبری جزئیاتی درباره یکی از قربانیان حمله سیدنی در روز یکشنبه منتشر کردند که نشان میدهد وی یک حاخام یهودی مرتبط با جنگ غزه بوده است.
به گفته «حانوخ داؤوم» روزنامهنگار و فعال اسرائیلی در حساب اینستاگرام خود، «الی شلینگر» حاخام و نماینده جنبش «حاباد» در سیدنی، در میان کشتهشدگان این حمله قرار دارد.
داؤوم افزود که شلینگر پس از 7 اکتبر 2023 (15 مهر 1402) به اسرائیل سفر کرده بود تا با دیدار نظامیان، آنان را برای ادامه جنگ در غزه تشویق کند.
وبگاه Ynet نیز تصویری از شلینگر 41 ساله منتشر کرد که او را در کنار نظامیان اسرائیلی بر روی یک خودروی نظامی نشان میدهد؛ هرچند مشخص نیست این تصویر در غزه یا مکان دیگری گرفته شده باشد. بررسی حسابهای شلینگر در شبکههای اجتماعی نشان میدهد که وی همین تصویر را به عنوان عکس پروفایل خود در فیسبوک و اینستاگرام استفاده کرده است.
شلینگر از سال 2008 (1387) به عنوان نماینده جنبش «حاباد» در سیدنی فعالیت داشت. او متأهل و دارای پنج فرزند بود که کوچکترین آنها تنها چند ماه سن دارد.
وی همچنین در نامهای خطاب به «آنتونی آلبانیزی» نخستوزیر استرالیا در واکنش به تصمیم دولت حزب کارگر برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین نوشت: «از شما میخواهم به ملت یهود خیانت نکنید. این سرزمین را خدا به ابراهیم، سپس به اسحاق و یعقوب بخشید تا وطن ابدی ملت یهود باشد.» او افزود: «در طول تاریخ، یهودیان بارها از سرزمین خود رانده شدند. اکنون فرصت دارید در کنار حق و عدالت بایستید. با لغو این تصمیم خیانتآمیز، نه تنها ملت یهود و میراث ما را گرامی میدارید، بلکه کلام خدا را نیز حمایت میکنید.»
گفتنی است جنبش «حاباد» از به رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین خودداری کرده و با هرگونه توافقی که بخشی از سرزمین فلسطین را به آنان واگذار کند، مخالفت میکند.
