ایوب خان، نماینده مستقل مسلمان بریتانیا و عضو پارلمان از حوزه انتخابیه بیرمنگام پری بَر، طی روزهای اخیر هدف موجی از حملات اسلام‌ستیزانه قرار گرفت. این فشارها پس از حمایت خان از ممنوعیت حضور هواداران تیم فوتبال مکابی تل‌آویو در دیدار لیگ اروپا مقابل آستون ویلا به دلیل نگرانی‌های امنیتی، به اوج خود رسید.

در ماه‌های اخیر حضور هواداران صهیونیست در مسابقات فوتبال کم حاشیه درست نکرده است، آن هم با اصرار عجیب نمایندگان فیفا برای عدم حذف تیم‌های صهیونیستی از رقابت‌ها. شاید نمونۀ بارز این اتفاقات به نوامبر ۲۰۲۴ برگردد، که هواداران مکابی اسرائیلی شب قبل بازی تیم محبوبشان مقابل آژاکس با سوزاندن پرچم‌های فلسطین در آمستردام و شعارهای نژادپرستانه حسابی حامیان فلسطین در اروپا را تحریک کردند.

در روزهای اخیر، خان رهبری کارزار مردمی برای لغو یا محدود کردن بدون حضور هواداران صهیونیست در دیدار لیگ اروپا بین آستون ویلا و مکابی تل‌آویو را بر عهده داشت.

دیروز رسما ممنوعیت حضور هواداران مکابی در این دیدار در بیرمنگام توسط پلیس بریتانیا اجرایی شد و خان آن را اقدامی غیرسیاسی برای حفظ امنیت معرفی کرد.

در همین راستا، خبرگزاری محلی بریتانیا نوشت حمایت خان از این ممنوعیت باعث جنجال‌سازی شد. برخی رسانه‌ها مثل تلگراف و رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا با استفاده از القاب توهین‌آمیز و اتهامات نادرست، او را هدف قرار دادند و برخی خواستار استعفای او یا تعقیب قانونی شدند. خان با رد این اتهامات، تأکید کرد که این تصمیم تنها برای امنیت مردم اتخاذ شده و هیچ ربطی به جامعه یهودی ندارد.

حامیان خان، از جمله نمایندگان مستقل، شوکات آدام و عدنان حسین، این حملات را محکوم کرده و آن را نمونه‌ای از آزار و اذیت علیه نمایندگان مسلمان طرفدار فلسطین توصیف کردند. آنها یادآور شده‌اند که مشابه این فشارها علیه دیگر نمایندگان مستقل و طرفدار فلسطین مانند زارا سلطان نیز مشاهده شده است، و تاکید دارند که این حملات بیشتر بر پایه اسلام‌ستیزی و سوءاستفاده از هویت مذهبی خان شکل گرفته است.

گفتنی است پس از رسمی شدن ممنوعیت هواداران صهیونیست در بیرمنگام، کی‌یر استارمر نخست وزیر انگلیس که گویا این تصمیم اصلا به مذاقش خوش نیامده آن را اشتباه خواند و گفت وظیفه پلیس تضمین امنیت همه‌ هواداران فوتبال برای لذت بردن از بازی، بدون ترس از خشونت یا تهدید است.

گرینت الیس سخنگوی استارمر هم اعلام کرد که دولت به شدت از این تصمیم خشمگین است!

