رسمی شد؛ هواداران صهیونیست حق حضور در دیدار لیگ اروپا را ندارند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پلیس منطقه «وست میدلندز» و شورای شهر «بیرمنگام» تصمیم خود را برای ممنوعیت حضور هواداران تیم فوتبال صهونیستی «مکابی تلآویو» در دیدار لیگ اروپا برابر «استون ویلا» تأیید کردند. این دیدار روز پنجشنبه ۶ نوامبر در ورزشگاه ویلا پارک برگزار خواهد شد.
بهرغم فشارهای سیاسی و اعتراض گروههای حامی اسرائیل، مقامهای امنیتی اعلام کردند که تصمیم اتخاذشده صرفاً بر اساس ملاحظات امنیتی بوده و با هدف حفظ ایمنی عمومی گرفته شده است. گزارشهای اطلاعاتی پلیس از احتمال حضور گروهی از هواداران افراطی مکابی که سابقه درگیری و شعارهای نژادپرستانه دارند، ابراز نگرانی کرده و خطر بروز تنش و درگیری را جدی دانسته بود.
در ماههای گذشته، رفتار خشونتآمیز هواداران تیم مکابی تلآویو در چند کشور اروپایی خبرساز شده است. دیدار این تیم با هاپوئل تلآویو در ورزشگاه بلومفیلد بهدلیل درگیریهای شدید و استفاده گسترده از مواد آتشزا و منفجره نیمهتمام ماند؛ در جریان یک بازی دیگر در آمستردام، پلیس هلند هواداران مکابی را به تحریک خشونت، سردادن شعارهای نژادپرستانه و حمله به مسلمانان متهم کرد که فاجعۀ آمستردام را برای همیشه در تقویم ثبت کرد. این حوادث موجی از محکومیتها و تدابیر امنیتی جدید را در پی داشت و موجب نگرانی مقامهای اروپایی از تکرار رفتار مشابه در مسابقات آینده شد.
