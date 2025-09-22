به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز یکشنبه بود که «کی‌یر استارمر» نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد کشور فلسطین توسط لندن به‌رسمیت شناخته می‌شود؛ اقدامی که هرچند مؤید افزایش شکاف میان غرب و رژیم صهیونیستی است، اما به‌هیچ عنوان نمی‌تواند نقش بریتانیا در وضع فعلی فلسطین را کم‌رنگ کند.

دکتر «عبدالواحد» تحلیلگر بریتانیایی، طی یادداشتی در همین باره با طعنه به استارمر نخست‌وزیر بریتانیا، نوشت: نسل‌کشی را به رسمیت بشناسید آقای استارمر، و نقش خود در آن را بپذیرید!

وی معتقد است که به رسمیت شناختن دولت فلسطین توسط کی‌یر استارمر تنها ترفندی برای دلجویی از منتقدان او، حواس‌پرتی از مسائل و ادامه سیاستی است که اشغال صهیونیست‌ها را مشروع جلوه می‌دهد.

این فعال سیاسی اظهار داشت اعلام دیروز دولت فلسطین، تلاشی بدبینانه از سوی کی‌یر استارمر است تا منتقدان درون پایگاه حمایتی خود را راضی کند و توجه‌ها را از مشارکت دولت بریتانیا در نسل‌کشی و پاک‌سازی قومی جاری در فلسطین منحرف سازد.

بریتانیا معمار اصلی وضع فعلی فلسطین

وی با تأکید در همدستی بریتانیا در نسل‌کشی غزه، افزود: غیرممکن است که باور کنیم دولت‌های بریتانیا کاری واقعاً در راستای منافع فلسطینی‌ها انجام می‌دهند، وقتی که بریتانیا معمار اصلی همه این فجایع پس از سال ۱۹۴۶ بوده است. این موضوع روشن می‌کند که چرا نماینده سازمان آزادی‌بخش فلسطین در بریتانیا در واکنش به خبر به‌رسمیت شناختن فلسطین اعلام کرد این کشور یک گام جلو رفته تا وعده خود در سال ۱۹۱۷ را پیگیری کند؛ همان اعلامیه اصلی برای تقسیم فلسطین که بخش عمده‌ای از آن را به استعمارگران صهیونیست هدیه کرد.

پژوهشگر و تحلیلگر امور مسلمانانان بریتانیا، در یادداشت خود آورد متأسفانه بریتانیا از اکتبر ۲۰۲۳ در نسل‌کشی مشارکت جدی‌ داشته است:

ابعاد نظامی: بریتانیا به تأمین تسلیحات برای «اسرائیل» ادامه داده و بین اکتبر ۲۰۲۳ تا آگوست ۲۰۲۴، مجوز صادرات تسلیحاتی به ارزش ۵۷۶ میلیون پوند صادر کرده است، از جمله قطعات برای جت‌های F-۳۵ که در حملات غزه استفاده شده‌اند. علاوه بر این، گزارش‌ها حاکی از آن است که نیروهای ویژه بریتانیا، اسرائیلی‌ها را در عملیات‌های غزه آموزش داده‌اند.

همکاری اطلاعاتی: هواپیماهای RAF پروازهای نظارتی بر فراز غزه و خاورمیانه انجام داده و اطلاعات را از طریق ائتلاف «پنج چشم/Five Eyes» با اسرائیل به اشتراک گذاشته‌اند.

ابعاد سیاسی : بریتانیا از «اسرائیل» حمایت کرده، یا علیه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل برای آتش‌بس رأی داده یا ممتنع بوده است ونسبت به پرونده نسل‌کشی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری که توسط آفریقای جنوبی مطرح شد، مخالفت کرده است. این کشور همچنان موضع نسل‌کشی را انکار می‌کند.

اظهارات شخصی آقای نخست‌وزیر!: کی‌یر استارمر علناً گفته بود که «اسرائیل» حق دارد برق و آب را از غیرنظامیان فلسطینی قطع کند. قید او مبنی بر این که این اقدام باید مطابق قوانین بین‌المللی باشد، بی‌معناست، زیرا او عملاً نقض آشکار آن قوانین را تأیید می‌کند!

این تحلیلگر بریتانیایی با اشاره به سیاست‌های دوگانۀ کی‌یر استامر در پایان اظهار داشت: پس فریب این نمایش را نخورید. درست مثل یک شعبده‌باز که حواس بیننده را با ترفندهایش پرت می‌کند، استارمر به اندازۀ سیاستمدار بودندش، شعبده‌باز خوبی نیست. او احتمالاً نمی‌تواند همزمان حمایت‌کنندگانش را که همدل با فلسطینی‌ها هستند راضی نگه دارد و هم حامیان صهیونیستش را خشمگین نکند!

