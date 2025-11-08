  1. صفحه اصلی
تصاویر اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در بیرمنگام انگلیس پیش از دیدار با مکابی

۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۸
تصاویر اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در بیرمنگام انگلیس پیش از دیدار با مکابی

بیش از هزار نفر از مردم بیرمنگام انگلیس، پیش از بازی لیگ اروپا بین استون ویلا و مکابی تل‌آویل در محکومیت نسل‌کشی رژیم اشغالگر، در شبی که پرچم ایران به عنوان حامی مردم غزه هم برافراشته شد، خواهان لغو بازی و تحریم‌های این رژیم با شعار مرگ بر ارتش اسرائیل (Death to the IDF) شدند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پریشب حدود دو هزار نفر از حامیان فلسطین مقابل ورزشگاه ویلا پارک در بیرمنگهام تجمع کردند تا مخالفت خود را با حضور باشگاه اسرائیلی مکابی تل‌آویو در دیدار لیگ اروپا با آستون ویلا اعلام کنند.

معترضان خواستار لغو بازی، ممنوعیت حضور تیم‌های اسرائیلی در مسابقات بین‌المللی و پایان دادن به «ورزش‌شویی» جنایات اسرائیل در غزه بودند و با پلاکاردهایی مانند «تحریم اسرائیل» و شعارهایی همچون «مرگ بر ارتش اسرائیل» «از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» سیاست‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

