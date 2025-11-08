تصاویر اعتراضات گسترده حامیان فلسطین در بیرمنگام انگلیس پیش از دیدار با مکابی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پریشب حدود دو هزار نفر از حامیان فلسطین مقابل ورزشگاه ویلا پارک در بیرمنگهام تجمع کردند تا مخالفت خود را با حضور باشگاه اسرائیلی مکابی تل‌آویو در دیدار لیگ اروپا با آستون ویلا اعلام کنند.

معترضان خواستار لغو بازی، ممنوعیت حضور تیم‌های اسرائیلی در مسابقات بین‌المللی و پایان دادن به «ورزش‌شویی» جنایات اسرائیل در غزه بودند و با پلاکاردهایی مانند «تحریم اسرائیل» و شعارهایی همچون «مرگ بر ارتش اسرائیل» «از رود تا دریا، فلسطین آزاد خواهد شد» سیاست‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

