پادکست طرز | ترسیدن...

کاسب‌های کهنه‌کار، هنگام معامله، همیشه آماده فسخ هستند. نه از باب بدمعامله‌گی. آنها توقع هر اتفاقی را دارند. به همین خاطر، جانب احتیاط را رها نمی‌کنند و نمی‌گذارند طمع‌، شرایط را به هر شکلی تغییر دهد. در حقیقت آنها می‌ترسند. اما ترس‌شان از جنس بزدلی نیست... .