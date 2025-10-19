  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. پادکست

پادکست طرز | ترسیدن...

۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۰
کد خبر: 1740314
منبع: ابنا
پادکست طرز | ترسیدن...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج‌البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره یازدهم: ترسیدن.

دریافت 13 MB

کاسب‌های کهنه‌کار، هنگام معامله، همیشه آماده فسخ هستند. نه از باب بدمعامله‌گی. آنها توقع هر اتفاقی را دارند. به همین خاطر، جانب احتیاط را رها نمی‌کنند و نمی‌گذارند طمع‌، شرایط را به هر شکلی تغییر دهد. در حقیقت آنها می‌ترسند. اما ترس‌شان از جنس بزدلی نیست... .

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha