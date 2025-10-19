درخواست عبدالله اوجالان از ترکیه برای آزادی هزاران زندانی وابسته به پ.ک.ک

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالله اوجالان، رهبر حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) که در زندان امرالی ترکیه به‌سر می‌برد، در پیامی جدید از دولت آنکارا خواست گام‌هایی در راستای آزادی هزاران زندانی وابسته به این حزب بردارد. او این اقدام را بخشی از فرایند انحلال و خلع سلاح پ.ک.ک و برقراری صلح داخلی توصیف کرد.

اوجالان: دولت باید بار زندانیان را از دوش جامعه بردارد

این پیام از سوی دفتر حقوقی «آسرین» منتشر شده و در آن اوجالان با اشاره به اصل «حق در امید» که دادگاه اروپایی حقوق بشر آن را پایه‌گذاری کرده، تأکید کرده است: «این مسئله هزاران انسان را دربر می‌گیرد و از هر منظری که نگاه کنیم، دولت باید این بار را از دوش جامعه بردارد. سیاست و عدالت هر دو چنین اقتضایی دارند.»

اصل «حق در امید» و جایگاه حقوقی اوجالان

مفهوم «حق در امید» که در سال ۲۰۱۴ توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شد، به زندانیان محکوم به حبس ابد شدید اجازه می‌دهد پس از گذراندن ۲۵ سال از محکومیت، ادامه دوران را بیرون از زندان سپری کنند. اوجالان تاکنون ۲۶ سال از محکومیت خود را گذرانده و وکلای او درخواست کرده‌اند این اصل شامل حال او شود. با این حال، اجرای این اصل در ترکیه نیازمند اصلاح قوانین موجود است.

واکنش‌ها به پیام اوجالان و نقش کمیته پارلمانی

در واکنش به این پیام، حزب «دموکراسی و برابری خلق‌ها» (DEM) روز شنبه در شهر دیاربکر راهپیمایی‌ای در حمایت از آزادی اوجالان برگزار کرد. این حزب در بیانیه‌ای تأکید کرد که باید شرایط کار و زندگی آزاد برای اوجالان فراهم شود، زیرا او «بازیگر اصلی در روند صلح و جامعه دموکراتیک» به شمار می‌رود.

در همین حال، بحث‌ها درباره پیشنهاد دیدار اعضای «کمیته همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» با اوجالان در زندان امرالی ادامه دارد. این کمیته از سوی پارلمان ترکیه برای تدوین چارچوب حقوقی خلع سلاح پ.ک.ک تشکیل شده است.

اظهارات رئیس پارلمان ترکیه درباره دیدار با اوجالان

نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه و رئیس این کمیته، اعلام کرد که موضوع دیدار با اوجالان در دستور کار قرار دارد، اما تصمیم‌گیری نهایی در این باره بر عهده کمیته پارلمانی است. وی همچنین درباره آموزش زبان کردی گفت: «استفاده از زبان مادری، از حقوق بنیادین هر انسان است.»

کورتولموش تأکید کرد که مأموریت این کمیته نه تصویب قانون یا اصلاح قانون اساسی، بلکه ارائه پیشنهادها به پارلمان برای پیشبرد موفقیت‌آمیز روند صلح است.

