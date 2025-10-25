به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاهی در شهر آنکارا روز جمعه پرونده قضایی مهمی علیه اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، اصلیترین حزب مخالف دولت ترکیه را رد کرد. این پرونده بر اساس اتهام خرید آرا در کنگره داخلی حزب در نوامبر ۲۰۲۳ مطرح شده بود؛ کنگرهای که منجر به کنارهگیری کمال قلیچداراوغلو و انتخاب اوزل به عنوان رهبر جدید حزب شد.
استدلال دادگاه و واکنش شاکیان
قاضی پرونده اعلام کرد که با توجه به برگزاری یک رایگیری جدید در کنگره فوقالعاده حزب در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵، که در آن اوزل بار دیگر به عنوان رهبر انتخاب شد، موضوع شکایت فاقد اعتبار حقوقی است. شاکیان این پرونده، که خواستار لغو نتایج انتخابات داخلی حزب بودند، از حکم دادگاه ابراز تعجب کرده و اعلام کردند که درخواست تجدید نظر خواهند داد.
اونر یوسف اورگن، وکیل شاکیان، گفت: «ما انتظار نداشتیم که پرونده رد شود و این حکم باعث غافلگیری شد.»
واکنش حزب جمهوریخواه خلق و منتقدان
حزب CHP با رد اتهامات مطرحشده، دولت آنکارا را به استفاده سیاسی از قوه قضائیه برای تضعیف اپوزیسیون متهم کرد. این حزب در بیانیهای اعلام کرد که تلاش برای فعالسازی پرونده فساد مالی، بخشی از یک «کودتای سیاسی» علیه قدیمیترین حزب سیاسی ترکیه بوده است.
منتقدان نیز این پرونده را اقدامی سیاسی در پی پیروزی بزرگ حزب CHP در انتخابات محلی ۲۰۲۴ دانستهاند؛ انتخاباتی که در آن نامزدهای این حزب توانستند کنترل ۲۶ شهرداری از مجموع ۳۹ شهرداری استانبول را به دست آورند.
اوزگور اوزل؛ چهره جدید اپوزیسیون ترکیه
اوزل که پس از سالها رهبری قلیچداراوغلو به ریاست حزب جمهوریخواه خلق رسید، اکنون به عنوان چهرهای برجسته در برابر حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان شناخته میشود. رد این پرونده قضایی، موقعیت او را در رهبری اپوزیسیون ترکیه تثبیت کرده و احتمالاً نقش او در انتخابات آینده را تقویت خواهد کرد.
