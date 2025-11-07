به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش‌های منتشرشده از منابع منطقه‌ای و حزبی، دولت ترکیه در حال تهیه پیش‌نویس قانونی است که بازگشت هزاران عضو حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) و برخی غیرنظامیان مرتبط با آنان را از پناهگاه‌هایشان در شمال عراق به ترکیه تسهیل می‌کند.

حمایت قانونی به استثنای جرایم سنگین

این قانون پیشنهادی برای بازگشت‌کنندگان نوعی حمایت قانونی در نظر می‌گیرد، اما جرایم سنگین و اقدامات مسلحانه گذشته مشمول عفو کلی نخواهد شد. به گفته منابع مطلع، برخی از رهبران پ‌ک‌ک ممکن است به کشورهای ثالث منتقل شوند تا از تنش‌های داخلی جلوگیری شود.

منابع آگاه از جزئیات این طرح خبر داده‌اند که بازگشت به‌صورت مرحله‌ای انجام خواهد شد و شامل غیرنظامیان و جنگجویان سابق است. همچنین امکان اسکان مجدد فرماندهان در خارج از کشور در نظر گرفته شده است.

ارائه پیش‌نویس قانون تا پایان ماه جاری

به گفته یک مقام ارشد منطقه غرب آسیا، پیش‌نویس این قانون ممکن است تا پایان ماه جاری برای بررسی به پارلمان ترکیه ارائه شود. این اقدام در راستای تلاش‌های دولت برای کاهش تنش‌های داخلی و تقویت ثبات امنیتی در مناطق مرزی صورت می‌گیرد.

