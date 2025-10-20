شش سال پس از حملات تروریستی به مسجد النور نیوزلند، جامعۀ محلی مراسم یادبود برگزار کردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حدود ۳۰۰ نفر از اقشار، سنین و پیشینه‌های گوناگون، شنبه شب در شهر کرایست‌چرچ نیوزیلند گرد هم آمدند تا در مراسمی با محوریت «وحدت از رهگذر همدلی» شرکت کنند؛ این گردهمایی درپی حملات تروریستی به مسجد النور نیوزلند که شش سال پیش رخ داد، برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری The Press، این مراسم توسط گروه وحدت در تنوع (Unity in Diversity) شکل گرفت؛ نهادی که به ابتکار «فرید احمد»، از بازماندگان حملۀ تروریستی ۱۵ مارس ۲۰۱۹ به مسجد النور، تشکیل شده است. هدف این گروه تقویت همبستگی و همزیستی میان اقشار مختلف جامعه عنوان شده است.

فرید احمد در این مراسم تأکید کرد: بیایید کنار هم بنشینیم، با هم غذا بخوریم و برای مدتی آشوب و جدل را فراموش کنیم.

فرید احمد که همسرش «حسنا» در حمله تروریستی به مسجد النور جان باخت، با بخشیدن عامل حمله به نماد صلح و مدارا در نیوزیلند تبدیل شد. او از آن زمان تاکنون همواره بر اهمیت حفظ روحیۀ همدلی و انتقال آن به نسل‌های آینده تأکید کرده است. مراسم شام «وحدت در تنوع» از سال ۲۰۲۰ هر سال برگزار می‌شود و اکنون میزبان صدها نفر از جمله سفرا، سیاستمداران، نمایندگان بومی و مردم محلی است.

فرید احمد

هدلی وایت، افسر رابط قومی پلیس، نیوزیلند نیز در این مراسم حضور داشت و گفت: چنین رویدادهایی بسیار ارزشمندند؛ ما گرد هم می‌آییم تا بگوییم همه انسانیم و باید در کنار هم در صلح زندگی کنیم و یکدیگر را حمایت کنیم.

همچنین نوجوان ۱۴ ساله‌ای به نام «چارلی پیرس» که از اعضای جوان این گروه است، از تجربۀ خود دربارۀ آشنایی با فرید احمد و اهمیت ترویج فرهنگ وحدت در مدارس سخن گفت.

فرید احمد در بخشی سخنانش از دولت نیوزیلند سه خواسته مطرح کرد: اعلام رسمی ۱۵ مارس به عنوان «روز همدلی و یادبود»، ایجاد جایزۀ سالانۀ همدلی برای نسل جوان و تأسیس مرکزی با عنوان «مرکز همدلی» برای گسترش ارتباطات اجتماعی.

وی در پایان با تأکید بر اینکه «پس از ۱۵ مارس، نیوزیلند به الگوی جهانی همدلی تبدیل شد» گفت: بیایید این روحیه را حفظ کنیم. نزدیکی و همبستگی ما می‌تواند همچون سپری انسانی عمل کند.

گفتنی است حملات تروریستی ۱۵ مارس ۲۰۱۹، زمانی رخ داد که یک فرد مسلح با حمله به دو مسجد «النور» و « مرکز اسلامی لینوود» در شهر کرایست‌چرچ، ۵۱ نمازگزار را به شهادت رساند و ده‌ها تن را مجروح کرد. این حمله ددمنشانه در جریان اقامۀ نماز جمعه انجام شد و یکی از مرگبارترین حملات مسلحانه در تاریخ معاصر نیوزیلند به شمار می‌آید. عامل حمله، یک تبعۀ استرالیایی با انگیزه‌های نژادپرستانه و اسلام‌ستیزانه بود که فیلم اقدام تروریستانه‌اش را به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش کرد. این رویداد تأثیر عمیقی بر جامعه نیوزیلند گذاشت و موجی از همدلی و حمایت میان اقشار مختلف را برانگیخت.

......

پایان پیام