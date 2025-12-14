مفتی اعظم استرالیا حمله مسلحانه در سیدنی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مفتی اعظم استرالیا و نیوزیلند حمله مسلحانه به ساحل بوندی در شهر سیدنی را بهشدت محکوم کرد و آن را اقدامی تروریستی و احمقانه خواند.
دکتر «ابراهیم ابومحمد» مفتی اعظم استرالیا و نیوزیلند در گفتوگو با شبکه الجزیره با اشاره به حادثه تیراندازی که امروز یکشنبه در ساحل بوندی رخ داد، گفت: این حمله را بهشدت محکوم میکنیم و مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانوادههای قربانیان ابراز میداریم.
وی ابراز امیدواری کرد که قانون با قاطعیت کامل با عاملان این حادثه برخورد کند و عدالت در این پرونده اجرا شود.
ابومحمد درباره تماس با مقامهای استرالیایی گفت که پلیس این کشور تلفنی جزئیات حمله را در اختیار او قرار داده و پس از آن بیانیهای در محکومیت این اقدام صادر کرده است.
او تأکید کرد: ما هر عمل شرورانهای را که به هر انسانی آسیب بزند، بدون توجه به دین، ملیت یا هویت او محکوم میکنیم.
مفتی اعظم استرالیا و نیوزیلند همچنین از تماس با جامعه یهودیان استرالیا خبر داد و گفت: ما همبستگی کامل خود را با آنان اعلام کردیم و گفتیم در اندوه و درد شریک شما هستیم. هیچ انسانی نباید بهدلیل دین، ملیت یا تعلق اجتماعی هدف قرار گیرد.
وی این حمله را تجاوز به همه شهروندان آزاد استرالیا، دانست و افزود: ما همواره میان شهروندی استرالیایی و تحولات خاورمیانه تفکیک قائل میشویم و نمیخواهیم آنچه در خاورمیانه میگذرد، به داخل جامعه استرالیا سرایت کند.
ابومحمد همچنین گفت که جامعه مسلمانان استرالیا پس از این حادثه احساس نگرانی میکند و تأکید کرد که هیچگاه آرزو نداشتهاند چنین حملهای رخ دهد یا فردی از جامعه مسلمانان در آن دخیل باشد.
وی افزود: این جنون، به انسانهای بیگناهی آسیب زده که تنها در حال جشن و شادی بودند.
او بار دیگر تأکید کرد: از نگاه ما، قربانی فرقی نمیکند مسلمان باشد یا یهودی؛ جنایت، جنایت است.
در همین حال، مقامهای استرالیایی اعلام کردند که در این حادثه تیراندازی که همزمان با جشن یهودی حانوکا (عید انوار) رخ داد، ۱۲ نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی شدند که در میان زخمیها دو مأمور پلیس نیز حضور دارند.
پلیس استرالیا اعلام کرد یکی از عاملان حمله کشته شده و مظنون دوم در وضعیت وخیم بازداشت شده است. رسانههای محلی نیز گزارش دادند که هویت یکی از مهاجمان «ناوید اکرم» اعلام شده است.
