پادکست طرز | نادانی...

در دوران تحصیل استادی داشتیم که هرگاه از او سوالی میپرسیدیم و پاسخی نداشت، گرهای به دستمال جیبیاش میزد تا سوال از خاطرش نرود و روز بعد پاسخ آن را همراه خود بیاورد. اما گاه میگفت به خانه رفتم و دیدم به دستمال چند گره زدهام، سوالها را به خاطر دارم و جوابشان را یافتهام اما نمیدانم چه کسی پرسیده بود. اگر خود به یاد دارید، مجدد بپرسید.
۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۶
کد خبر: 1740639
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهجالبلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین(ع) تقدیم شما کنیم. شماره دوازدهم: نادانی.
