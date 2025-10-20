۹ زخمی بر اثر انفجار یک بمب دستی در پروان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یک حادثه تلخ ناشی از بی‌احتیاطی، بر اثر انفجار یک بمب دستی / نارنجک در مسجد روستای باغ‌افغان از شهرستان شینواری استان پروان افغانستان، ۹ نفر زخمی شدند.

فضل‌الرحیم مسکین‌یار، سخنگوی فرماندهی امنیت پروان، امروز (دوشنبه ۲۸ مهر) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد: این رویداد دیشب حوالی ساعت ۱۹:۳۰، درست هنگام اقامه نماز عشاء در مسجد محل اتفاق افتاد.

به گفته وی، بر اساس بررسی‌های مقدماتی و شهادت شاهدان، بمب دستی که توسط فردی هنگام ورود به مسجد حمل می‌شد، به زمین افتاد و منفجر شد.

خوشبختانه جراحات زخمی‌ها سطحی بوده و هیچ تلفاتی از این حادثه گزارش نشده است.

مسکین‌یار بدون اشاره به هویت فردی که با خود نارنجک را حمل می‌کرده گفته است که تحقیقات برای روشن شدن جزئیات ماجرا آغاز شده است.

گفتنی است در شرایط فعلی کشور افغانستان تنها نیروهای نظامی طالبان هستند که امکان و اجازه حمل و نگهداری اسلحه و مهمات را دارند.

این واقعه بار دیگه بر لزوم هوشیاری عمومی در برابر خطرات مواد منفجره تأکید می‌کند.

