کارشناسان دینی و اجتماعی پاکستان، گروه‌های تروریستی تحریک طالبان پاکستان را به‌دلیل تحریف آموزه‌های اسلام و گسترش خشونت محکوم کردند. چنین گروه‌هایی با ادعای اجرای شریعت، بیش از ۹۴ هزار نفر از غیرنظامیان را کشته و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار داده‌اند.

در حالی‌که اسلام بر حرمت جان انسان‌ها تأکید دارد و در قرآن کریم تاکید شده که اگر کسی فردی را به قتل برساند گویی تمام انسان‌ها را به قتل رسانده است. پیامبر اسلام (ص) نیز در احادیث متعدد بر این نکته تاکید کرده است.

علمای برجسته پاکستان اقدامات این گروه‌ها را مخالف شریعت و جهاد واقعی دانسته‌اند. در فتوای «پیغام پاکستان» که با امضای ۱۸۰۰ عالم اسلامی صادر شد، این گروه‌ها «خوارج» خوانده شدند.

شورای وفاق‌المدارس نیز مأموریت مدارس دینی را ترویج علم و اخلاق دانسته و تأکید کرده است که اجرای شریعت تنها از مسیر صلح‌آمیز ممکن است.

کارشناسان می‌گویند خشونت این گروه‌ها نه‌تنها امنیت و اخلاق جامعه را تخریب کرده، بلکه به افزایش اسلام‌هراسی در جهان دامن زده است. به باور آنان، مبارزه با تروریسم در واقع دفاع از چهره حقیقی اسلام است؛ دینی که بر عدالت، صلح و کرامت انسانی استوار است.

