به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان محلی استان دایکندی افغانستان از جمع‌آوری کمک‌های مردمی این استان شیعه‌نشین به ارزش بیش از یک میلیون پول افغانی برای زلزله‌زدگان شرق این کشور خبر دادند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ استان دایکندی در صفحه فیسبوک خود نوشت که کمیته جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان استان کنر افغانستان، به ریاست خالد احمد فضلی رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی ایجاد شده بود.

آقای فضلی نیز در مصاحبه‌ای گفت که اعضای این کمیته جهت همکاری و همدردی با زلزله زدگان استان کنر مبلغ یک میلیون و ۹۴ هزار و ۲۰ افغانی از سطح استان دایکندی جمع آوری کردند.

وی افزود از کمک‌های جمع آوری شده مبلغ ۳۰۰ هزار و ۱۶۰ افغانی از مرکز استان و باقی آن از شهرستان‌ها جمع آوری شده است.

رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی گفت که همه مردم افغانستان باهم برادر بوده و در غم و درد یکدیگر شریک هستند.

وی از خیرین و مردم استان دایکندی بابت همکاری شان با مردم زلزله زده کنر تشکر کرده و گفت: امیدوار است این کمک ها اندکی از مشکلات مردم آسیب‌دیده ناشی از زلزله در کنر را برطرف سازد.

قابل ذکر است که استان دایکندی قبل از این نیز جهت کمک و همدردی با مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان نیز کمک‌هایی جمع آوری کرده است.

.................

پایان پیام/