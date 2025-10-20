  1. صفحه اصلی
کمک نقدی یک میلیونی شیعیان دایکندی به زلزله‌زدگان شرق افغانستان

۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۹
کد خبر: 1740713
مسئولان محلی استان دایکندی افغانستان از جمع‌آوری کمک‌های مردمی این استان شیعه‌نشین به ارزش بیش از یک میلیون پول افغانی برای زلزله‌زدگان شرق این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان محلی استان دایکندی افغانستان از جمع‌آوری کمک‌های مردمی این استان شیعه‌نشین به ارزش بیش از یک میلیون پول افغانی برای زلزله‌زدگان شرق این کشور خبر دادند.

ریاست اطلاعات و فرهنگ استان دایکندی در صفحه فیسبوک خود نوشت که کمیته جمع آوری کمک‌های مردمی برای زلزله زدگان استان کنر افغانستان، به ریاست خالد احمد فضلی رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی ایجاد شده بود.

آقای فضلی نیز در مصاحبه‌ای گفت که اعضای این کمیته جهت همکاری و همدردی با زلزله زدگان استان کنر مبلغ یک میلیون و ۹۴ هزار و ۲۰ افغانی از سطح استان دایکندی جمع آوری کردند.

وی افزود از کمک‌های جمع آوری شده مبلغ ۳۰۰ هزار و ۱۶۰ افغانی از مرکز استان و باقی آن از شهرستان‌ها جمع آوری شده است.

رئیس اطلاعات و فرهنگ دایکندی گفت که همه مردم افغانستان باهم برادر بوده و در غم و درد یکدیگر شریک هستند.

وی از خیرین و مردم استان دایکندی بابت همکاری شان با مردم زلزله زده کنر تشکر کرده و گفت: امیدوار است این کمک ها اندکی از مشکلات مردم آسیب‌دیده ناشی از زلزله در کنر را برطرف سازد.

قابل ذکر است که استان دایکندی قبل از این نیز جهت کمک و همدردی با مهاجران بازگشته از ایران و پاکستان نیز کمک‌هایی جمع آوری کرده است.

