کد خبر: 1740724

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی: در این روزها یاوه‌گویی‌هایی هم شد نسبت به ایران عزیزمان. نمیشود ما راجع به اینها یک کلمه‌ای عرض نکنیم. رئیس‌جمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیست‌های مأیوس را امیدوار کند، بهشان روحیه بدهد.