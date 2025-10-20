ویدیو | تحلیل رهبر انقلاب از یاوهگوییهای رئیسجمهور آمریکا: صهیونیستها مأیوسند، رفت به آنها روحیه بدهد
۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۲
کد خبر: 1740724
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبر معظم انقلاب صبح امروز در دیدار قهرمانان و مدالآوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی: در این روزها یاوهگوییهایی هم شد نسبت به ایران عزیزمان. نمیشود ما راجع به اینها یک کلمهای عرض نکنیم. رئیسجمهور آمریکا در فلسطین اشغالی با یک مشت حرف پوچ و با لودگی سعی کرد صهیونیستهای مأیوس را امیدوار کند، بهشان روحیه بدهد.
