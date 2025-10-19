راهیان نور، فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - هادی حقشناس امروز یکشنبه، ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در جلسه ستاد پشتیبانی راهیان نور جنوب کشور که با حضور سردار حمید دامغانی فرمانده سپاه قدس گیلان در سالن شهید انصاری استانداری برگزار شد، با بیان اینکه راهیان نور فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیم دفاع مقدس و تربیت نسل آینده انقلاب است، اظهار کرد: اگر ما برای اوقات فراغت فرزندان خود برنامهریزی نکنیم، طبیعتاً فضاهای دیگری جای آن را پر میکنند.
وی با اشاره به اینکه اردوهای راهیان نور علاوه بر تقویت روحیه انقلابی، موجب ساماندهی هدفمند اوقات فراغت نوجوانان میشود، افزود: دانشآموزان در این سنین بیشترین آمادگی را برای اثرپذیری دارند و تجربه حضور در مناطق عملیاتی، اثری ماندگار و سازنده در شکلگیری شخصیت آنان برجای میگذارد.
استاندار گیلان با بیان اینکه اعزام دانشآموزان گیلانی به مناطق عملیاتی جنوب کشور با برنامهریزی دقیق انجام میشود، گفت: در مرحله نخست، دانشآموزان شهرستان رشت و در مراحل بعدی، دانشآموزان سایر شهرستانها به این مناطق اعزام خواهند شد.
حقشناس با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در اجرای هرچه بهتر اردوهای راهیان نور تصریح کرد: موضوع تغذیه و اقامت دانشآموزان در استان حل شده و با همکاری سپاه و دستگاههای اجرایی، بخش حملونقل نیز از طریق پشتیبانی فرمانداران، بخشداریها و دهیاریها تأمین میشود.
وی راهیان نور را اقدامی فرهنگی و هویتی دانست و خاطرنشان کرد: هر اندازه در این مسیر فعالتر عمل کنیم، فاصله نوجوانان از آسیبهای فرهنگی کمتر و پیوند آنان با ارزشهای انقلاب اسلامی مستحکمتر خواهد شد.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما