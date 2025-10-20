منشور قرآنی شیعه در شهر قم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منشور قرآنی شیعه با حضور آیت‌الله علیرضا اعرافی؛ مدیر حوزه‌های علمیه، آیت‌الله سیدافتخار نقوی از پاکستان، حجت‌الاسلام محمدحسن زمانی، رئیس انجمن قرآن و مستشرقان، محمدصادق یوسفی مقدم، رئیس پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و جمع دیگری از محققان و اساتید قرآنی رونمایی شد. ‌

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی رضایی اصفهانی؛ رئیس انجمن قرآن‌پژوهی حوزه علمیه، در مراسم رونمایی از منشور قرآنی شیعه در مدرسه معصومیه(س) قم، گفت: هدف از تولید منشور قرآنی، با توجه به شبهاتی که در مورد قرآن شیعه مطرح می‌شود، انتشار یک سند متقن در مورد قرآن از طرف حوزه علمیه قم و بزرگان و مراجع شیعه است که به دنیا عرضه شود.

وی افزود: انجمن قرآن‌ پژوهی حوزه، با همکاری انجمن قرآن و مستشرقان سندی در این باره با عنوان منشور قرآن از منظر شیعه اثنی عشری تولید کردند. بررسی اولیه این منشور در اجلاس مدیران مراکز قرآنی قم با حضور نمایندگان و مسئولان ۶۰ نهاد و مرکز قرآنی انجام شد و سپس به تأیید برخی از مراجع معظم و علمای حوزه رسید.

رضایی اصفهانی اضافه کرد: این منشور به تأیید آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، آیت‌الله العظمی سبحانی، آیت‌الله حسینی بوشهری و آیت‌الله اعرافی، رئیس جامعه المصطفی و علامه افتخار نقوی و برخی شخصیت‌های دیگر رسیده است و نکاتی را پیرامون آن بیان کردند. آیت‌الله اعرافی تأکید کردند مستندات این منشور در قالب جزوه و کتابی منتشر شود این کار نیز به چاپ رسید.

وی افزود: در این کتاب دستخط همه مراجع و علمایی که منشور را تأیید کرده‌اند وجود دارد و معاونت بین‌الملل المصطفی نیز بنا دارد این منشور را ترجمه و منتشر کند.

رضایی اصفهانی با بیان اینکه این کار نیازمند اقداماتی چون اطلاع‌رسانی توسط رسانه‌های مختلف به خصوص قرآنی است، گفت: در سطح بین‌المللی نیز لازم است معاونت جامعه المصطفی و معاونت حوزه علمیه این منشور را در عرصه بین‌المللی معرفی کنند تا الگویی برای سایر منشورها هم باشد. منشور امامت نیز مورد نیاز است و باید تدوین شود.

در بخشی از این منشور آمده است: قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی است که الفاظ و معانی آن از طرف خداوند متعال توسط جبرئیل امین بر آخرین پیامبر الهی حضرت محمد(ص) نازل شده است. قرآن دارای ۱۱۴ سوره است که به صورت متواتر از پیامبر(ص) نسل به نسل میان مسلمانان نقل شده است و هیچ تحریف و تبدیلی هم در متن آن راه نیافته است. قرآن کتابی جهانی و جاودانه است که بدان تحدی شده است، تفسیر به رأی در مورد قرآن حرام است.

قرائت متواتر قرآن که مطابق قرائت عموم مسلمانان است معتبر است. قرآن کریم قانون اساسی اسلام و دارای جامعیت و مرجع اصلی در قوانین، اعتقادات، اخلاق و علوم اسلامی و انسانی بوده و هر چیز مخالف آن، مردود است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸