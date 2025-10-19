به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری در نشست مشترک با رئیس دانشگاه طلوع مهر اظهار کرد: شهر مقدس قم دارای ظرفیت بیبدیلی در جهان است که نمیتوان در هیچ نقطه دیگر، شهری با این موقعیت و شرایط پیدا کرد.
وی افزود: اگر از بحث روایات اهل بیت (علیهم السلام) در خصوص قم بگذریم، حضور سلسله علمای بزرگ در طول تاریخ اسلام، همواره منشأ خدمات علمی فراوانی بوده است. در حال حاضر نیز تحلیلها نشان میدهد که قم نقش اساسی و کلیدی نه تنها در امور کشور، بلکه در سطح منطقه و بسیاری از مسائل بینالمللی ایفا میکند.
مدیرکل اوقاف قم، ریشه تحولات بزرگ را در این شهر دانست و خاطرنشان کرد: شما میبینید شخصیتهای بزرگی چون حضرت امام(ره) که زلزلهای در غرب به وجود آوردند، پرورشیافته این شهر بودهاند. همچنین اگر امروز مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پرچمی را بلند کردهاند که کسی یارای پایین آوردن آن را ندارد، این نیز محصول همین مکتب است.
وی ادامه داد: بسیاری از مسئولین ارشد، نیروهای فکری و علمایی چون شهید مطهری، همگی محصولات این شهر هستند. وجود حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) نیز حقیقتاً جایگاهی ویژه در بین اهل بیت دارد و نقش اساسی را این بانوی باکرامت با روح بلند و ملکوتی خود و توجه خاصی که دارند، در درخشش این شهر و دیار ایفا میکند.
اسکندری عنایت حضرت معصومه (س) را منشأ حل مشکلات عنوان کرده و خواستار ادای حق آن بانوی بزرگوار شد: یکی از نکاتی که باید به آن معتقد بود، عنایت و توجه حضرت معصومه (سلام الله علیها) است؛ من تاکنون ندیدهام کسی با تضرع به درگاه این مادر پناه برده و حاجت نگرفته باشد. بنده خودم در مقاطعی واقعاً در بنبست بودم و با یک تشرف مختصر گشایش حاصل شد. اگر در روایات آمده که قم در آخرالزمان مصون است، اعتقاد ما این است که وجود این بانوی باکرامت عامل اصلی آن است. هرچند کارهایی برای آن حضرت انجام شده، اما به نظر من هنوز حق این بانوی بزرگ ادا نشده است؛ ایشان این همه به ما عنایت و توجه دارند و ما کار خاصی در شأن ایشان انجام ندادهایم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه بر رسالت جهانی قم تأکید و تصریح کرد: باید از ظرفیتهای موجود استفاده شود. همانگونه که در روایات آمده، مسئله مهم این است که علم باید از اینجا به همه عالم منتشر شود و تنها اکتفا به کشورمان کفایت نمیکند. ما باید زمینههای ارتباط با دنیا را فراهم سازیم.
وی افزود: در جریان پیامهای رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا نیز متذکر شدم که آن پیامها بسیار پرمعنا بودند ولی متأسفانه دستگاه فرهنگی کشور فقط به همان پیام اکتفا کرد در حالیکه باید در ادامه این حرکت، جوانان دنیا را تغذیه کنیم.
اسکندری گفت: رهبری میفرمایند بروید اسلام را از سرچشمهاش بگیرید، پس وظیفه ماست که این سرچشمه را در اختیارشان قرار دهیم. گرچه امکانات محدود و مزاحمتهای دشمن وجود دارد، اما باید قدمهای درست برداریم. صرف داشتن ترجمه خوب انگلیسی قرآن کافی نیست؛ لازم است مجموعهای از معارف قرآن، روایات اهل بیت و تشیع گردآوری شود تا آن پیامها را در ادامه تغذیه کند و کار خود را بکند.
مدیرکل اوقاف استان قم در خصوص آمادگی برای انعقاد تفاهمنامه با مراکز علمی برای فعالیتهای فرهنگی و آموزشی عنوان کرد: ما آمادگی برای همکاری در قالب تفاهمنامه را داریم. یکی از محورهای مهم، کار در بقاع متبرکه است که طبق فرمایش مقام معظم رهبری باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند. حوزههای فرهنگی، آموزشی و بیان احکام در امامزادگان نیازمند کار جدی هستند بنابراین باید یک کارگروه شکل بگیرد و ضمن مباحثه حول تفاهمنامه، ظرفیتهای هر دو مجموعه دیده شود.
وی تصریح کرد: مجموعه اوقاف آماده است تا مراکز علمی از ظرفیتهای موجود استفاده کنند چون بقاع متبرکه امامزادهها ظرفیت خوبی برای اجرای برنامههای فرهنگی و پشتیبانیهای لازم هستند.
اسکندری در پایان خواستار تغییر نگاه به بقاع متبرکه شد و افزود: متأسفانه برخی تصور میکنند حرم مطهر یک امامزاده تنها مکانی برای عبادت و نماز است، در حالی که اینگونه نیست و ما شاهد تغییر و تحولات خیلی خوبی در این اماکن بودهایم.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: از مراکز علمی میخواهم حتماً بازدیدی داشته باشند و از بعد رسانهای بقاع متبرکه نیز استفاده کنند. ابزارهای رسانهای در این اماکن فراهم شده و البته صدا و سیما نیز برای همکاری اعلام آمادگی کرده است.
