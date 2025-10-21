رئیس عبدالخالق: نبود ساختار معقول در افغانستان باعث تضعیف همبستگی شیعه و سنی شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس عبدالخالق، سیاستمدار اهل‌سنت، از فرماندهان حزب جمعیت اسلامی و عضو سابق مجلس نمایندگان افغانستان معتقد است که عدم شکل‌گیری ساختار معقول در افغانستان پس از دوران جهاد و در حال حاضر، سبب تضعیف همبستگی میان شیعه و سنی شده است.

رئیس عبدالخالق از فرماندهان مطرح حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری عطامحمد نور، استاندار سابق بلخ است، که دو دور با کسب بیشترین آرا در سطح این استان، به مجلس نمایندگان راه یافته بود.

آقای عبدالخالق پس از حاکمیت طالبان از افغانستان خارج و ساکن شهر مشهد شده است.

او روز دوشنبه(۲۸ مهر) در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ابنا گفت: در گذشته مردم بلخ با وجود تنوع قومی و مذهبی، روابطی بر پایه احترام و همکاری داشتند، اما در سال‌های اخیر، فشارهای بیرونی و داخلی کشور و محدودیت‌ها باعث کاهش اعتماد و فاصله اجتماعی میان گروه‌ها شده است.

این فرمانده جهادی اهل‌سنت شمال افغانستان در پاسخ به این پرسش که نقش فرماندهان شیعه همچون شهید سیداسدالله مسرور در وحدت و ثبات افغانستان چگونه بود، افزود: فرماندهان نظامی شیعه به خصوص شهید مسرور که دوست، رفیق و همسنگر من نیز در دوران جهاد و پس از آن بود، نقش مهمی در دفاع از کشور و تقویت همبستگی ملی داشتند. آن‌ها باور داشتند که وحدت مردم و عدالت اجتماعی اساس افغانستان با ثبات است.

رئیس عبدالخالق بیان داشت که در دوران جهاد افغانستان، اتحاد شیعه و سنی در برابر دشمن خارجی قوی بود، اما پس از آن، نبود ساختار معقول و عدالت پایدار باعث تضعیف این همبستگی شد؛ استمرار این وحدت وابسته به عدالت، برابری و نهادسازی ملی است.

رسمیت‌دادن فقه جعفری به تقویت وحدت ملی افغانستان کمک می‌کند

او به پرسشی در مورد رسمیت فقه جعفری از سوی نظام فعلی افغانستان پاسخ داد که رسمیت‌یافتن فقه جعفری، نشانه‌ای از عدالت، همزیستی مذهبی و احترام متقابل است و این اقدام می‌تواند به اعتماد میان مذاهب و تقویت وحدت ملی کمک کند.

این فرمانده جهادی شمال افغانستان همچنین خاطرنشان ساخت که شیعیان در ساختن افغانستان صلح‌آمیز همواره نقش مثبت داشته‌اند. حضور فعال، همکاری اجتماعی و وفاداری آن‌ها به وحدت ملی، ستون مهمی در حفظ ثبات کشور است.

رئیس عبدالخالق، گفت‌وگوی ملی و تشکیل حکومت همه‌شمول را راه حل بحران کنونی افغانستان دانست و تاکید کرد باید نظامی شکل بگیرد که نماینده تمام اقوام و مذاهب باشد و همچنین، احترام به حقوق شهروندی و همکاری منطقه‌ای، کلید ثبات پایدار است.

با این حال، آقای عبدالخالق ابراز ناامیدی کرد که تاکنون نشانه‌های لازم از این اراده دیده نشده است؛ در حالی‌که اگر حکومتی با مشارکت واقعی، رعایت عدالت قومی و احترام به تمام مذاهب شکل می‌گرفت، می‌توانست افغانستان را از بحران فعلی عبور دهد.

شایان ذکر است، طالبان که چهار سال قبل قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، حکومت‌شان را همه‌شمول اعلام کردند، اما هیچ وزیر و شخصیت تأثیرگذاری از شیعیان در این حکومت وجود ندارد.

افزون براین، تشکیل حکومت همه‌شمول که از تمام اقوام افغانستان نمایندگی کند، از خواسته‌های اساسی جامعه جهانی از طالبان نیز است و خودداری از تشکیل چنین حکومتی، باعث عدم به‌رسمیت شناختن این گروه در جهان شده است.

..............

پایان پیام/