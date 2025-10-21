  1. صفحه اصلی
انجمن مسلمانان کانادا برنامۀ اهدای خون برگزار می‌کند

۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۵
انجمن مسلمانان کانادا روز شنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان) با همکاری نهاد انتقال خون کبک این کشور برنامه‌ای برای جمع‌آوری خون در مرکز اجتماعی لورنتین مونترال برگزار می‌کند؛ اقدامی انسان‌دوستانه که با هدف کمک به بیماران نیازمند و ترویج مشارکت اجتماعی مسلمانان عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن مسلمانان کانادا (MAC) روز شنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان) برنامه‌ای برای جمع‌آوری خون در شهر مونترال برگزار می‌کند. این برنامه از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر در مرکز اجتماعی «لورنتین» با همکاری نهاد انتقال خون شهر کبک کانادا انجام می‌گیرد.

هدف از این اقدام انسان‌دوستانه، کمک به بیماران نیازمند به خون از جمله مبتلایان به کم‌خونی شدید یا دچار عوارض زایمان عنوان شده است. برگزارکنندگان از شهروندان دعوت کرده‌اند تا با مشارکت خود و تشویق نزدیکان‌شان، در این فعالیت حیاتی سهیم باشند.

انجمن مسلمانان کانادا با این اقدام، نمونه‌ای از مشارکت اجتماعی مسلمانان در امور عمومی کانادا را نشان می‌دهد، اقدامی بشردوستانه و قابل تحسین که فراتر از مرزهای دینی در خدمت جامعه انسانی است.

بر اساس اطلاعیۀ انجمن مسلمانان کانادا و به توصیۀ پزشکان، افرادی که در چهار ماه گذشته به آفریقای سیاه (کشورهای جنوب صحرای آفریقا)، آمریکای جنوبی یا آسیا سفر کرده‌اند، یا در این مدت اقدام به خال‌کوبی یا پیرسینگ کرده‌اند، و نیز کسانی که در ۳۰ روز گذشته واکسن دریافت کرده یا در هفته اخیر آنتی‌بیوتیک مصرف کرده‌اند یا دندان کشیده‌اند، نمی‌توانند در این مرحله از جمع‌آوری شرکت کنند.

