کلیسای محلی میزبان مسلمانان کاریبوی کانادا برای تحقق رویای نخستین مسجد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای جامعه مسلمانان در منطقه کاریبو در استان بریتیش کلمبیای کانادا، برای ساخت نخستین مسجد این منطقه گرد هم آمدند و موفق شدند با کمکهای مردمی، مبلغی بیش از ۲۳ هزار دلار جمعآوری کنند. این گردهمایی روز شنبه ۱۰ آبانماه (۱ نوامبر) در شهر ویلیامز لیک برگزار شد و علاوه بر مسلمانان، شماری از شهروندان غیرمسلمان از بخشهای ویلیامز لیک، «۱۰۰ مایل هاوس» و «کوئسنل» نیز در آن حضور داشتند.
در این مراسم که به همت انجمن مسلمانان ویلیامز لیک و با میزبانی یک کلیسای محلی برگزار شد، انجمن مسلمانان ساختار خود را تغییر داد و با نام جدید «مرکز اسلامی کاریبوی مرکزی» (CCIC) زیر نظر «انجمن مسلمانان بریتیش کلمبیا (BCMA) فعالیت خود را آغاز کرد.» برگزارکنندگان هدف از این تغییر را گسترش فعالیتها در سطح منطقه اعلام کردند.
رئیس مرکز اسلامی کاریبوی مرکزی، دکتر رفیعالله صاحبزاده، اعلام کرد که علاوه بر کمکهای مالی، یکی از خیرین ناشناس نیز یک قطعه زمین به مساحت چهارهزار متر را برای ساخت مسجد اهدا کرده است. وی افزود این اقدام «یکی از اساسیترین مراحل پروژه» را بدون هزینه تحقق بخشید و انگیزه بیشتری برای ادامه کار ایجاد کرده است.
صاحبزاده هدف نهایی این طرح را جمعآوری یک میلیون دلار برای ساخت مسجد عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که پروژه تا پایان سال آینده میلادی به سرانجام برسد. او گفت ساخت مسجد نه تنها محلی برای عبادت مسلمانان فراهم میکند، بلکه میتواند به مرکزی فرهنگی و اجتماعی برای کل جامعه بدل شود و حتی موجب جذب متخصصان، از جمله در حوزه پزشکی، به این منطقه گردد.
