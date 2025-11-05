به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دامینی اوگولو، خواننده مطرح نیجریهای که با نام هنری «برنا بوی» شناخته میشود، در گفتوگویی تازه از مسیر پر فراز و نشیب خود از مسیحیت تا اسلام سخن گفته و تأکید کرده است که با وجود گرایش به اسلام و مطالعات گستردهاش درباره ادیان، هنوز پاسخ نهایی خود را دربارۀ حقیقت معنوی نیافته است.
این هنرمند که در سال ۲۰۲۱ جایزۀ گرمی برای بهترین آلبوم سال را دریافت کرد، گفت در خانوادهای مسیحی بزرگ شده، زیرا «دین والدین و فضای حاکم بر محیط زندگیاش مسیحی» بوده است. او افزود که در دوران جوانی تصمیم گرفت آگاهانه اسلام را بپذیرد و در ادامه، دیگر آیینها و مکاتب دینی را نیز مورد مطالعه قرار دهد تا به درک عمیقتری از معنویت برسد.
این هنرمند نیجریهای در ادامه با تأکید بر اینکه تصمیمش برای تغییر مسیر دینی نه از سر اعتراض یا طغیان، بلکه از باور و درک شخصیاش از معنویت بوده است گفت: این تصمیم، واکنشی به کسی یا چیزی نبود، بلکه انتخابی آگاهانه و برخاسته از باورهای درونی خودم بود. این احساس بهطور طبیعی در من شکل گرفت؛ فقط نوعی پیوند و آرامش را حس کردم.
برنا بوی با اشاره به پیچیدگی درک حقیقت در میان باورهای گوناگون گفت: دین نوعی سازوکار کنترلی است. در تمام پژوهشهایم، همیشه یک حقیقت علمی وجود دارد که با هر کتابی در تضاد است. همه چیز از خورشید سرچشمه میگیرد.
وی افزود: من انسان معنویای هستم. باور دارم که ما مخلوق هستیم و اگر مخلوقیم، باید خالقی وجود داشته باشد. اما هر کسی دیدگاه خودش را دارد و همین باعث سردرگمیام شده است. من در خانوادهای مسیحی بزرگ شدم، بعد به اسلام گرویدم و سپس ادیان مختلف را مطالعه کردم. انگار همۀ آنها را آزمودهام، اما هنوز در تلاشام بفهمم واقعاً چه میگذرد.
این خوانندۀ پرآوازه در پایان خاطرنشان کرد: هرچه بیشتر تحقیق کردم، بیشتر دچار تردید شدم. تنها چیزی که میدانم این است که نیرویی بالاتر وجود دارد که مرا حمایت میکند، و من با آن در ارتباطم. وقتی دعا میکنم، حس میکنم صدایم شنیده میشود.
.............
پایان پیام
نظر شما