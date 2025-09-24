تاثیر یک آیه از قرآن بر اسلام آوردن دانشمند ژاپنی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر آتسوشی کمال اوکودا، دانشمند برجسته ژاپنی، با گرویدن به دین مبین اسلام، به یکی از چهرههای شاخص جهان اسلام تبدیل شده است.
اوکودا که در ژاپن، یعنی کشوری سکولار متولد شده، موفقیتهای چشمگیری در حوزههای مختلف همچون فیزیک، زیستشناسی و کیهانشناسی به دست آورده است. با وجود این دستاوردها، او در جستوجوی پاسخ به پرسشهای بنیادین درباره هدف زندگی و حقیقت آفرینش بود. همین جستوجو او را به مطالعه متون دینی کشاند و نخستین مواجهه او با قرآن نقطه عطفی در مسیر زندگیاش شد.
اوکودا با نگاهی علمی به آیات قرآن پرداخت و از این که آموزههای این کتاب آسمانی با یافتههای علمی مدرن همخوانی دارد، شگفتزده شد. آیهای 30 سوره انبیا بیش از همه بر او تأثیر گذاشت: «أَوَلَمْ یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ ۖ أَفَلَا یُؤْمِنُونَ» (آیا کافران ندیدند که آسمانها و زمین بسته بود ما آنها را بشکافتیم و از آب هر چیز زندهای را آفریدیم؟ پس چرا باز (مردم طبیعت و مادهپرست) به خدا ایمان نمیآورند؟). او این آیه را با نظریه مهبانگ و جایگاه آب در پیدایش حیات همسو یافت.
پس از سالها مطالعه و تفکر، او اسلام را به عنوان راهی جامع برای زندگی برگزید و نام «کمال» را برای خود برگزید. اوکودا اکنون در سخنرانیها و نوشتههایش نشان میدهد که ایمان و عقلانیت میتوانند در کنار هم قرار گیرند و اسلام چارچوبی برای همزیستی معنویت و دانش ارائه میدهد.
