پس از آتش‌سوزی مشکوک، مردم لولئوی سوئد در حمایت از تکمیل ساخت مسجد متحد شدند

۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸
کد خبر: 1741187
با وجود وقوع آتش‌سوزی مشکوک در ساختمان در حال ساخت مسجد انجمن اسلامی نوربوتن در لولئوی سوئد، اعضای انجمن و مردم محلی با انگیزۀ بسیار، پروژه ساخت مسجد را ادامه می‌دهند. برهان قنبر، رئیس انجمن، و بیبی تین، عضو سابق هیئت مدیره، حمایت شهرداری، همسایگان و شهروندان را عامل تقویت امید و استمرار این تلاش‌ها دانستند.

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اعضای انجمن اسلامی نوربوتن در شهر لولئوی سوئد، پس از وقوع آتش‌سوزی در ساختمان در حال ساخت مسجد خود در منطقه  هرستون، هنوز در انتظار نتیجه تحقیقات پلیس هستند. این آتش‌سوزی که مشکوک به عمدی بودن آن است، چند روز پیش رخ داد و خوشبختانه دخالت به موقع آتش‌نشانی مانع بروز خسارت جدی شد.

برهان قنبر، رئیس انجمن، که بلافاصله پس از دریافت هشدار به محل حادثه رفت، گفت: اعضای آتش‌نشانی قهرمان بودند. خوشبختانه خسارت محدود شد.

 وی با یادآوری سال‌ها تلاش انجمن برای ساخت مسجد افزود: این اتفاق دردناک است، همه بسیار خوشحال بودند که توانسته بودیم ساخت مسجد را آغاز کنیم.

حمایت مردم شهرلولئو

با وجود این حادثه، برهان قنبر تأکید کرد که انجمن با روحیه‌ای قوی‌تر از قبل به مسیر خود ادامه می‌دهد و از حمایت‌های شهرداری، همسایگان، همکاران و مردم لولئو برخوردار شده است.

بیبی تین، عضو سابق هیئت مدیره انجمن اسلامی نوربوتن، نیز گفت: همه بسیار هیجان‌زده بودند که ساخت مسجد آغاز شده و این اتفاق بسیار ناراحت‌کننده است.

گفتنی است پلیس سوئد این حادثه را به عنوان پروندۀ آتش‌سوزی عمدی ویک جرم ناشی از نفرت بررسی می‌کند. اندرسون، مسئول تحقیقات مقدماتی پلیس، گفت: ممکن است چند هفته طول بکشد تا نتایج تحقیقات مشخص شود.

تارنمای رسمی مرکز اسلامی نوربوتن دربارۀ بودجۀ مالی و تاریخ رسمی افتتاح مسجد نوشت ساخت مسجد کاملاً با کمک جمع‌آوری‌های مردمی، از جمله کمپین‌های شبکه‌های اجتماعی، تأمین مالی شده است؛ امید است مسجد بتواند طبق برنامه، در ماه مارس افتتاح شود.

