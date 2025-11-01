تهدید دوباره علیه مسجدی در فرانسه که ۸ ماه پیش سوزانده شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد شهر ژارجو (Gargues) در نزدیکی شهر اورلئان فرانسه، که در فوریه ۲۰۲۵ در آتشسوزی عمدی تخریب شده بود، بار دیگر هدف تهدید به آتشزدن قرار گرفته است. این تهدید جدید از طریق نامهای به دست اعضای انجمن فرهنگی ـ اسلامی مالک این مسجد رسیده است.
براساس گزارش پایگاه خبری فرانسوی مدیاپارت، نامه تهدیدآمیز در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ به صندوق پستی انجمن فرهنگی فرانسوی ـ ترکی ژارجو ارسال شده است. در متن این نامه آمده است: هیچ مسجدی در ژارجو نباید وجود داشته باشد. نیازی به بازسازی نیست، خیلی زود دوباره خواهد سوخت.
این پیام یادآور رویداد شب ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ است، زمانی که سالن نماز مسجد پیش از ماه رمضان در آتشسوزی عمدی کاملاً تخریب شد. پیشتر، در سال ۲۰۲۳، مسجد نخستین نامه تهدیدآمیز خود را دریافت کرده بود که در آن به دستخطی نوشته شده بود: بروید بیرون ای ترکها!
احساس نگرانی و بیاعتمادی
«علی اوزتورک» عضو انجمن فرهنگی ژاجو در این خصوص میگوید: ما احساس انزجار میکنیم. دفعهی اول هم وقتی چنین نامهای گرفتیم، مسجد را سوزاندند. بنابراین نمیتوانیم این تهدید را ساده بگیریم. این نشان میدهد که هنوز افرادی در اطراف ما هستند که برای جامعه تهدید محسوب میشوند.
از زمان آتشسوزی، مسلمانان ژارجو در سالن موقتی که در محل انجمن فرهنگی برپا شده است نماز میخوانند. این انجمن برای دریافت مجوز ساخت سالن جدید نماز به جای بنای سوخته اقدام کرده است.
با این حال، دادستانی اورلئان با وجود آغاز تحقیقات، تاکنون هیچ فردی را بهعنوان عامل حادثه شناسایی نکرده است.
پرسشهای بیپاسخ و نگرانی از رشد اسلامهراسی
وبسایت مدیاپارت در گزارشی پرسیده است که چه کسی پشت این نامههای پر از نفرت و خطاهای املایی قرار دارد؟ و به نقل از اوزتورک نوشت: بهوضوح هدف از این کار، ایجاد تفرقه و تنش در میان جامعه مسلمان است.
با وجود گذشت بیش از یک سال تحقیق، هنوز هیچ سرنخ روشنی به دست نیامده است. اوزتورک میگوید: ما واقعاً متعجبیم. نمیفهمیم چگونه بعد از این همه ماه هیچ نتیجهای حاصل نشده. وقتی هنوز چنین نامههایی دریافت میکنیم، یعنی اقدامات لازم انجام نشده است.
دادستان عمومی اورلئان در گفتوگو با مدیاپارت با اعلام اینکه ناامیدی طرفهای مدنی قابل درک است، اما تأکید کرد که روند قضایی بهصورت عادی پیش میرود و این پرونده با نهایت جدیت در اختیار تیم تحقیقاتی ویژه قرار گرفته است.
مدیاپارت در پایان یادآور شد که مسجد ژارجو تنها قربانی افزایش اسلامهراسی در فرانسه نیست؛ چراکه در سال ۲۰۲۴ نیز پنج مسجد دیگر در منطقه اورلئان نامههای تهدید مشابهی دریافت کردهاند.
